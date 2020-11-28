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高雄同志遊行齊喊我們在這 陳其邁fb支持

中央社 / 高雄28日電
2020高雄同志大遊行初估近4萬人參加。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影
2020高雄同志大遊行初估近4萬人參加。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影

第11屆高雄同志大遊行今天下午順利落幕。市長陳其邁臉書發文聲援「相愛的人在一起，是基本的權利」；高市府四維、鳳山兩行政中心一早都掛起彩虹旗表達對遊行的支持。

陳其邁在臉書發文，引用今天高雄同志大遊行主題「我們在這，We! Around you!」，並指出「在愛之前，人人平等」，深信「相愛的人在一起，是基本的權利」，一路走來漫長，看到相愛的人能在一起，非常替他們開心。

陳其邁因另有行程未到場參與同志大遊行，但昨天接受媒體聯訪時已表達祝福活動順利。而高雄市政府上午則在四維行政中心及鳳山行政中心掛起彩虹旗，表達對遊行的支持。

活動總召「阿古」也感謝陳其邁發文支持，特別是在內文提到We! Around you!，代表不少異性戀朋友也圍繞同志身邊，支持他們爭取自身權益。他邀請大家關注跨國同婚、跨性別身分認同及收養孩童等議題，持續爭取同志權益。

爭取到彩虹地景的高雄市議員簡煥宗、高閔琳及黃捷今天也上街參與遊行；另外，陳其邁妻子吳虹也被民眾目睹到場支持。不少到場遊行的民眾精心打扮，除了披掛彩虹旗，也高舉不同標語，希望各式性別議題能受到重視。

主辦單位表示，今年的高雄同志大遊行主題We!Around you!，代表同志如同電影院的立體音效環繞於耳，環繞在民眾的生活中，希望這屆大遊行能探索同志在地生活故事，從高雄、台灣各地到世界各地，感受同志We! Around you！。主辦單位表示，遊行隊伍長達2.1公里，估算6萬人參加，希望藉遊行告訴大眾「我們在這」。

「2020第11屆高雄同志大遊行」下午在鹽埕區、前金區舉行，由公園二路、大成街口出發，經五福三路、成功一路、中正四路、大公路、七賢三路及公園二路，終點舞台有歌手阿爆、舒米恩及曹雅雯等人獻唱。

同志 陳其邁 高雄市

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