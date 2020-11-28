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寧靜與慢活步調 老法新移民愛上金門

中央社 / 金門縣28日電
2020金門移民節慶祝活動以「新幸福．金感動」為主題，並找來法國新移民謝東亮（中）拍攝宣傳照，謝東亮28日與妻子謝靜琪（左）、兒子一起出席活動。 中央社
2020金門移民節慶祝活動以「新幸福．金感動」為主題，並找來法國新移民謝東亮（中）拍攝宣傳照，謝東亮28日與妻子謝靜琪（左）、兒子一起出席活動。 中央社

慶祝年度移民節，金門縣政府今年找來法國新移民謝東亮為活動拍攝宣傳照，看到照片的人都讚嘆「好帥」。謝東亮說，法國很美，但是很無聊，他喜歡金門的寧靜與慢活步調。

49歲的謝東亮（Jeremie Nicoli），來自法國香檳省一個小鎮，與台灣妻子謝靜琪2005年透過網路認識，兩年後結婚；婚後夫妻倆台、法兩地跑，直到2014年回台定居。

2017年6月，謝東亮一家3口來到金門渡假，自此愛上金門，隔年11月就舉家搬到金門。謝東亮說，由於在法國找工作不容易，生活費又高，因此和妻子選擇在台灣過日子；沒想到到了金門後，更愛上金門的恬靜，覺得這裡才是他要的生活，而且他認為金門的環境對孩子比較好。

擅長拼布的謝靜琪在金門從事拼布教學，謝東亮則是在教授法語之餘，利用他的電影攝影專長拍攝、剪輯影片。有趣的是，兩年前初來乍到時，適逢金門縣議員選舉，謝東亮騎著單車為房東郭金堡宣傳，每天繞著金城鎮騎行，隨著單車強力放送的競選宣傳帶，讓金門人都知道有個棕髮碧眼的「阿兜仔」助選員，謝東亮也因而「聲名大噪」。

謝東亮說，法國雖然很美，但是很無聊；他喜歡金門的生活步調，在這裡過得很開心，要一直住下去。兩年來，謝東亮一家人住過金湖鎮、金城鎮，現在即將遷往金沙鎮。他說，妻子頂了中蘭村一間古厝民宿，空間比現在大，未來在法語教室外，還將設立拼布機縫教室，除了妻子自己教學，還可出租給有需要的機關團體。

今年金門移民節慶祝活動以「新幸福‧金感動」為主題，縣長楊鎮浯表示，金門約2800名新住民，以4.1多萬戶計算，平均15戶家庭就有1名新住民，顯示新移民已成為金門組成重要成員。希望新移民朋友們展開新的人生與幸福，讓金門成為新住民朋友的新故鄉。

由金湖國小索飛雅樂團揭開表演序幕，演奏具金門特色的「石獅爺的願望」，以金門傳統石獅爺迎接每位新移民在此落地生根，展現金門多元族群與文化包容力。

活動另個亮點在「2020新星女神異國走秀」，有14位新住民佳麗報名參加。票選前5名分別是來自越南鄭僑螢、福建福清林鴻琴、福建泉州許青麗、越南艾玲和哈爾濱的張丹。她們在台上展現曼妙美姿，也透過走秀感謝金門對新移民的關懷。

由金門縣政府結合新移民公共事務協會、新住民互助協會、新二代兩岸交流協會、新移民關懷協會、新女性權益協會等團體舉辦的2020金門縣移民節，今天在體育館廣場有一系列活動，現場吸引超過千名民眾、新住民朋友一同到場歡慶這場異國百老匯派對。

金門 新移民 新住民

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