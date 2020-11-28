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高雄大樹苦瓜命名「白玉君子」PK韓國瑜的白玉苦瓜

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與立委邱議瑩合作烹煮苦瓜粄條。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁與立委邱議瑩合作烹煮苦瓜粄條。記者徐白櫻／攝影

高雄市杉林區出產的「白玉苦瓜」曾因前市長韓國瑜口誤聲名大噪，大樹區更有300公頃苦瓜，產量全高雄第一。大樹區公所與農會合作，準備將區內種的白玉苦瓜命名為「白玉君子」，今天邀請市長陳其邁與立委邱議瑩一起料理苦瓜，替「白玉君子」打知名度。

前市長韓國瑜曾把白玉蘿蔔誤稱為白玉苦瓜，兩作物知名度大開。大樹跟杉林種植同品種苦瓜，產量更勝杉林，為了不讓其他產區的苦瓜專美於前，大樹區公所、農會結合社區發展協會與義大天悅飯店主廚開發苦瓜料理，透過料理結合鳳梨、粄條、紅豆與苦瓜等特產。

今天中午大樹區公所在義大世界辦苦瓜行銷，製作辣丁香拌粄條、苦瓜窯烤披薩、苦瓜沙拉等料理，中午安排創意料理，苦瓜鵝掌、鮮蝦、牛柳與石斑魚等菜色。

大樹區長汪小芬表示，每年11、12月是大樹苦瓜產季，古人將苦瓜稱為「君子瓜」，屏東縣出產的苦瓜稱為「水姑娘」，距離不遠的大樹命名為「白玉君子」，盼透過行銷讓苦瓜躍升大樹第三大重要作物。

陳其邁說，他對吃東西內行，但煮東西是業餘，大樹網室栽培苦瓜面積近300公頃，苦瓜又大又白又好吃，除行銷苦瓜外，也行銷大樹舊鐵橋、三和瓦窯、粄條等景點與美食。

高雄市長陳其邁（左）與立委邱議瑩（中）、大樹區長汪小芬（右）一起料理苦瓜，要替「白玉君子」打響知名度。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）與立委邱議瑩（中）、大樹區長汪小芬（右）一起料理苦瓜，要替「白玉君子」打響知名度。記者徐白櫻／攝影
義大天悅飯店主廚使用大樹出產的苦瓜進行創意料理。記者徐白櫻／攝影
義大天悅飯店主廚使用大樹出產的苦瓜進行創意料理。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁化身主廚，運用苦瓜烘烤披薩。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁化身主廚，運用苦瓜烘烤披薩。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 義大世界

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