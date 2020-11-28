2020高雄同志大遊行初估近4萬人參加 年輕人最踴躍

第11屆、2020高雄同志大遊行下午在高雄鹽埕區、前金區進行，參加者把五福路、成功一路、中正四路、大公路、七賢路和公園路圍成「人廓」，年輕人居多，主辦的高雄同志遊行聯盟估計近4萬人參加。

同志大遊行首次以鹽埕為活動區，主辦方表示，鹽埕是高雄早期繁華的行政區，同志朋友到鹽埕區開店、參加市集時，常感受到鹽埕人的友善，後來又設了彩虹地景，在議員幫忙下決定在鹽埕區舉辦今年的大遊行，也以市集方式讓各相關團體與參加的人交流。

遊行隊伍從鹽埕區出發，分紅、橙、黃、綠、藍、紫等隊，參加者相當多。高雄市警方隨隊伍前進速度管制沿線交通，多封半邊馬路讓遊行隊伍行進，另半邊讓車流通行。

高雄同志大遊行以「We! Around you!」為主題，下午回到原集合地點後，終點廣場舞台邀請性別議題相關組織及NGO團體短講，台灣同志諮詢熱線南部辦公室、伴侶盟、彩虹平權大平台、綠色和平基金會等，另有表演者包括金曲歌手阿爆、林俊逸、曹雅雯、呂薔、黃小愛、邵羽、勒克埃& 温晴、舒米恩等。