永續經營馬祖海洋資源 地方政府3層面推行

針對馬祖海洋資源永續經營，連江縣將從人力管理、制度、培育面向保護海洋資源，將全面禁用大陸漁工、嚴抓與清除章魚籠，並建立章魚籠檢舉獎金制度，進行地區漁業種苗基地。

馬祖禁用大陸漁工議題成熱議，根據漁業署法規、行政院農業委員會管理辦法規定，馬祖地區距岸1000公尺水域外可僱用大陸船員協助作業，補充地區漁民老齡化與人力不足問題，近年卻因濫捕質疑引發海洋生態問題。

連江縣長劉增應表示，未來將全面禁用大陸漁工，現階段已僱者將至民國111年屆期為止；僱用大陸漁工核定權責在漁業署，產業發展處長王建華在連江縣議會質詢時，宣示將不函轉至漁業署，保護地區漁民權益與海洋資源。

馬祖後續清理與防範章魚籠問題，產發處長王建華也表示將研議章魚籠檢舉獎金要點。縣長劉增應表示，海洋資源對馬祖發展重要，將加強取締章魚籠跟違法大陸漁工，未來根據漁業署規定，流刺網也採取實名制，持續加強海洋政策。

劉增應表示，連江縣政府對於海洋生態永續具規劃目標，如向漁業署爭取2年2500萬預算，將對近岸6000公尺進行海底廢棄漁網跟章魚籠的調查清除，讓海洋生物棲地可恢復，並推動魚貝類苗流放計畫，恢復海洋生機。

縣長劉增應表示，海洋枯竭是全球議題，將跟海洋大學合作建立漁業種苗基地，包括培育馬祖魚類、龍蝦、淡菜生蠔跟海帶的養殖，達地區海洋與產業永續經營目標。