金門縣移民節熱鬧登場 新移民佳麗走秀超吸睛

金門的新移民約有2800多人，金門縣政府今天舉辦金門縣移民節，會中有邀請新住民姐妹走秀、與新二代的「新星之秀才藝及歌唱競賽」，還有各式的美食攤位，活動相當精彩，吸引超過千名民眾、新住民朋友一同到場歡慶這場異國百老匯派對。

以「新幸福・金感動」為主題，這項活動今天上午在體育館廣場展開一系列的活動，由許翼騰老師帶領金湖國小索飛雅樂團揭開表演序幕，演奏最具金門特色的〈石獅爺的願望〉，展現金門多元族群與文化包容力，期盼不論來自何方，也不分先來後到的人們，來到金門這塊土地都能夠「新舊共榮」，攜手打造幸福家鄉。

包括金門縣長楊鎮浯、縣長夫人張婭玲、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金城鎮鎮長李誠智等人也都到場參與這項活動。

楊鎮浯表示，新住民在金門是一股非常重要的社會力量，目前我國新住民人口共約55萬，住在金門的有2800位，金門家庭戶數約4.1萬戶，平均每15戶就有一戶是新住民家庭，而他本身也是新移民的家庭，太太和弟妹都是金門的新住民，他也提及，縣府在上周也簽准成立新住民事務推動委員會，希望能協助新住民朋友更融入這片土地，處理各項的問題。

他也強調，希望來到金門的新移民朋友們展開新的人生與幸福，活出在金門每分每秒的感動，讓金門成為新住民朋友的新故鄉。

縣府社會處表示，今年以「新幸福・金感動」為設計主軸，營造出「共融、共榮」之意象，因此特地規劃六大主題，有集結各國特色美食「點新食間」、DIY手作小物 「經典選物」、活動特別限定「異國拍貼機」、網友票選前五名的新移民佳麗「新星女神異國走秀」、大人小孩都愛的「親子趣味闖關」。