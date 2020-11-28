跟台灣唯一樂高認證大師共組風太郎 金門親子笑開懷

跟樂高認證大師共組風太郎！金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，兩梯次60組名額，幾乎是不到2分鐘就報名額滿，活動相當搶手，黃彥智親自傳授組裝「風太郎」的武功招數與精髓，讓參加的親子開了眼界，大家都說好好玩，親子最後都拼出可愛的風獅爺，個個笑開懷。

縣府主辦的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動自9月27日在金沙金東電影院推出以來，受到不少民眾喜愛，「當樂高遇上風獅爺」撞出火花，創造話題，尤其可愛的「風太郎」積木詢問度爆表。此次活動贈送限量版「風太郎」，由於品牌授權額度有限，兩梯次僅限60組親子報名參加，25日上午9時開放網路報名，不到兩分鐘秒殺，沒搶到的的民眾，大呼可惜。

觀光處長丁健剛表示，樂高的「積不可獅」，不只是在做觀光活動，也希望跟地方鄉親有更多的連結，未來會陸續舉辦體驗營，讓地方鄉親可以接觸到觀光活動上面的一些體驗、一些樂趣。

丁健剛也提及，在台灣還沒有類似這樣跟大師一起手把手的學做樂高，這次是特別請黃彥智大師跟地方的小朋友指導，盼可以觸發小朋友在樂高積木方面的興趣。

縣府觀光處表示，縣長楊鎮浯致力推動親子政策，陸續在各鄉鎮成立親子館，提供友善環境與空間，讓親子共融共樂，今年觀光處也結合地方文化特色與品牌合作，陸續推出親子嘉年華、虎航親子體驗營，以及與樂高認證大師共組風太郎等活動，透過親子共同體驗，增進親子情誼，留下難忘的歡樂時光。