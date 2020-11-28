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跟台灣唯一樂高認證大師共組風太郎 金門親子笑開懷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，黃彥智親自傳授組裝「風太郎」的武功招數與精髓。記者蔡家蓁／攝影
台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，黃彥智親自傳授組裝「風太郎」的武功招數與精髓。記者蔡家蓁／攝影

樂高認證大師共組風太郎！金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，兩梯次60組名額，幾乎是不到2分鐘就報名額滿，活動相當搶手，黃彥智親自傳授組裝「風太郎」的武功招數與精髓，讓參加的親子開了眼界，大家都說好好玩，親子最後都拼出可愛的風獅爺，個個笑開懷。

縣府主辦的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動自9月27日在金沙金東電影院推出以來，受到不少民眾喜愛，「當樂高遇上風獅爺」撞出火花，創造話題，尤其可愛的「風太郎」積木詢問度爆表。此次活動贈送限量版「風太郎」，由於品牌授權額度有限，兩梯次僅限60組親子報名參加，25日上午9時開放網路報名，不到兩分鐘秒殺，沒搶到的的民眾，大呼可惜。

觀光處長丁健剛表示，樂高的「積不可獅」，不只是在做觀光活動，也希望跟地方鄉親有更多的連結，未來會陸續舉辦體驗營，讓地方鄉親可以接觸到觀光活動上面的一些體驗、一些樂趣。

丁健剛也提及，在台灣還沒有類似這樣跟大師一起手把手的學做樂高，這次是特別請黃彥智大師跟地方的小朋友指導，盼可以觸發小朋友在樂高積木方面的興趣。

縣府觀光處表示，縣長楊鎮浯致力推動親子政策，陸續在各鄉鎮成立親子館，提供友善環境與空間，讓親子共融共樂，今年觀光處也結合地方文化特色與品牌合作，陸續推出親子嘉年華、虎航親子體驗營，以及與樂高認證大師共組風太郎等活動，透過親子共同體驗，增進親子情誼，留下難忘的歡樂時光。

為活化陽翟商圈，營造帶狀旅遊路線，觀光處今年9月起，以公開徵求企劃方式，積極推動輔導與業者共創，讓既有產業或潛在業者參加陽翟的活化工作，截至昨天28日）止，已有「陽翟西施」、「獺桑商行」、「陽宅書屋」與「時光商店」等四間創意小店進駐，後續還有店家陸續進駐，共創旅遊環境，營造觀光加乘效果。

金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，親子認真聽大師講撇步。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，親子認真聽大師講撇步。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，大家都說好好玩！記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智教親子拼樂高，大家都說好好玩！記者蔡家蓁／攝影
觀光處長丁健剛（左）、金沙鎮長吳有家（右）都表示，「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動成功為地方導入觀光人潮。記者蔡家蓁／攝影
觀光處長丁健剛（左）、金沙鎮長吳有家（右）都表示，「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動成功為地方導入觀光人潮。記者蔡家蓁／攝影

親子 樂高 風獅爺

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