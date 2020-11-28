原鄉山蘇的「綠色奇蹟」 剩葉透過科技「點石成金」

山蘇是屏東縣原民鄉的重要經濟作物，也被形容是「嬌貴的野菜」，因只吃15%的嫩芽，剩下老葉不丟棄或當堆肥；獅子鄉產量居全縣之冠，在屏東農工循環基地媒合下，工業技術研究院運用食品科技乾燥技術，將格外品或剩餘品轉換為好保存的原物料，為山蘇找到產值翻倍的機會；鄉公所今天舉辦山蘇文化節，在精油、香皂商品外，還融入麵條、蛋捲與麵包。

獅子鄉長周英傑說，山蘇是中低海拔山區作物，全鄉栽植面積近200公頃，年產量近百萬公斤，高居全屏東之冠，年產值達6300萬，是僅次愛文芒果的高價經濟作物，每台斤40在60元間，有機山蘇更高達70元；但山蘇只吃嫩芽，其餘85%不是丟棄或是當堆肥，農工循環基地協助轉換為好保存的原物料，跳脫只供食用刻板印象，更擴大應用，對山蘇產銷是一大突破，也是另類的「綠色奇蹟」。

他說，在原鄉部落，山蘇產業同樣面臨農村缺工的問題，雖然價好，但年青人返鄉投入意願低，且山蘇採收後保鮮很講究，需要投入人力，也間接增加了運輸成本，隨著老輩農民漸漸凋零，栽植面積近年稍有縮小，山蘇產業的未來讓人憂心；工研院台中分院成功開發山蘇乾燥原物料，賦予新的食用和使用方式，公所將透過技術移轉找合作廠商，讓產業升級，產值翻倍。