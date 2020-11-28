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高雄推動愛河「還河於民」 消防救生員駐點警戒
高雄市長陳其邁宣布「還河於民」，開放愛河水域遊憩活動，今、明2天及下周的周休日，觀光局在愛河親水派對活動，消防局也動員救生艇及救生員在水上及岸邊駐點警戒，希望提供民眾更安全的水域活動體驗。但消防局表示，將來水域開放後，消防局基於人力有限，暫無計畫常年派員駐點，得由觀光局規畫救生人力。
高雄市政府開放五福橋至七賢橋之間的水域，今、明2天及12月5日、6日，觀光局在愛河水域舉辦SUP、遙控帆船及獨木舟等水域競賽及體驗活動，開放時間是上午10點到下午5點30分。
高雄市政府為了讓市長的「還河於民」政策順利推動，除了觀光局已在愛河兩岸增設救生圈、環保局出動打撈船在愛河活動水域撈除垃圾，今天消防局也整備相關救生裝備及器材，動員4艘救生艇、16名救生員，在愛河親水派對活動水域巡邏警戒，避免發生意外。
消防局長李清秀昨天率隊參加主辦單位的水域安全會勘，今天上午並率員在岸邊設指揮站，主持勤前教育，指示水上布點維安工作，希望提供民眾更安全的水域活動體驗。
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