馬祖觀光空運數新高 郵輪國旅創商機
馬祖國旅熱潮，今年1到10月空運達38萬人次，比去年同期增加4萬人次，更是歷年同期新高，觀光經濟效應約新台幣38億元；8、9月郵輪遊客也有1萬5589名，創觀光產值約1700萬元。
郵輪「探索夢號」今年跳島遊程停靠馬祖12次，據連江縣政府交通旅遊局統計報告，探索夢號今年8月1日到9月底，共1萬5589名遊客抵達馬祖。
連江縣長劉增應說，這有助口碑行銷與推廣馬祖形象。郵輪靠岸午餐時間，多數在地傳統美食店供不應求，遊程景點塞滿觀光人潮。
劉增應表示，遊客上岸時間僅6到8小時，但透過郵輪行銷策略，建立馬祖口碑，將更努力推動馬祖觀光；交通旅遊局更設計規劃5條路線，協商溝通廠商和地方業者，協助遊客體驗馬祖生態文化、美食與美酒。
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