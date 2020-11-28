陳其邁宣示愛河還河於民 環局今早派船撈垃圾

高雄市長陳其邁宣示將愛河「還河於民」，包括觀光等局處全動起來，環保局今早趕在傍晚舉辦活動前出動打撈船在愛河活動水域撈除垃圾，經檢驗水質，溶氧為4.3mg/L，酸鹼值pH7.6，水質狀況正常，河水也微綠清澈。

環保局表示，市府推動愛河七賢橋到高雄橋間水域，開放民眾使用，環保局昨天到七賢橋、國賓站及高雄橋採集水樣分析，檢測結果溶氧量及酸鹼值都在標準之內，水質狀況正常；另水利局也全天監控愛河流域11座截流站設施、4處橡皮壩、83處截流井及2座現地處理水淨場，持續維持愛河水質。

環保局表示，愛河水質需由大家共同維護，民眾平時請勿將垃圾丟入道路兩旁的雨水溝，以免大雨夾帶入河，破壞水域水質。