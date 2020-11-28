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小港醫院首創醫材管理系統 馬上可揪出不良醫材

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄小港醫院研發的「醫材管理系統」，可追蹤醫材履歷。記者王昭月／翻攝
高雄小港醫院研發的「醫材管理系統」，可追蹤醫材履歷。記者王昭月／翻攝

到醫院看病是許多民眾的生活日常，但使用的醫材究竟什麼來歷，恐怕很少人追究，高雄小港醫院為此首創「醫材履歷」，整合院內六大部門11科的醫材批號，讓所有醫材都有紀錄可以追蹤，更進一步替病人安全把關。

小港醫院自行研發的新版醫材管理系統，整合總務室、供應室、手術室、營運中心、資訊室、醫品病安等六大部門，涵蓋乳房、整形、胸腔、泌尿、大腸直腸等11科。

「這套系統對一二三級醫材履歷都能記錄追蹤」，小港醫院院長郭昭宏表示，過去發生內視鏡醫材廠商進行不良醫材回收，須查詢計價代碼後，再逐一翻閱手術紀錄來確認；小港醫院導入新版醫材物料管理系統後，可即時回收醫材並同步追蹤使用病患，共追出41名病患使用不良醫材，馬上進行後續處理，時間縮短，效率提升。

手術室護理長謝馥矯表示，導入新系統後，他們只需掃描醫材條碼，就可同步執行帳務系統、醫材使用履歷、醫材叫貨系統，大幅簡化工作流程，時間從211.2分鐘降到64.7分鐘，計價正確率從73.08%提升至100%。電子化自動補貨通知效，由原先每日花費約88.4分鐘降至約15.2分鐘，相關業務推展越來越順利。重要的是，護理師不必因為醫材入帳叫貨而離開手術房，可提升醫療照護品質。

高雄小港醫院公布自行研發的醫材管理系統，可更保障病人安全。記者王昭月／翻攝
高雄小港醫院公布自行研發的醫材管理系統，可更保障病人安全。記者王昭月／翻攝

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