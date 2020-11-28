高雄同志大遊行下午熱鬧展開 高市府今掛彩虹旗支持

第11屆高雄同志大遊行今天下午在高雄市鹽埕區、前金區進行，高雄市政府今天上午在四維行政中心和鳳山行政中心掛起彩虹旗，表達對大遊行的支持。高雄市議員高閔琳在臉書向市長陳其邁喊話，希望陳其邁能到場參加，並說10年前、當時的市長陳菊曾到第一屆同志大遊行現場表達支持。

今年的高雄同志大遊行以「We! Around you!」為主題，代表如同電影院的立體音效環繞耳，同志也一樣環繞大家的生活，讓大家一起探索同志在地生活故事，從在地高雄到臺灣各地區再到世界各地，一起We! Around you！

今天的大遊行，下午2時許從鹽埕區大成街出發，沿途經過五福三路、成功一路、中正四路、大公路、七賢三路、公園二路等路段繞行，預計下午4時回到原集合地點，終點廣場舞台，邀請性別議題相關組織及NGO團體上台短講，包括台灣同志諮詢熱線南部辦公室、伴侶盟、彩虹平權大平台、綠色和平基金會等，還有彩虹大使金曲歌手阿爆 (Aljenljeng Tjaluvie)、林俊逸、金曲台語歌后曹雅雯、呂薔、黃小愛、邵羽、勒克埃& 温晴、金曲歌手舒米恩等藝人接力表演，現場獻唱舞動力挺同志。

主辦單位表示，舞台前方兩側設置國際和在地友善組織的彩虹市集攤位，如Gilead的「無碼世界」展覽貨櫃、社團法人台灣獼猴共存推廣協會、綠色和平基金會、台灣親子共學教育促進會、大腳小腳親子樂活、愛無懼零極限南方HIV照護聯盟。

主辦單位表示，今天金曲台語歌后曹雅雯、知名Youtuber黃小愛、藝人林俊逸、呂薔等將表演新曲。