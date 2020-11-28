高雄六合夜市今晚有3場「辦桌免費吃」 人氣小吃免錢！

高雄市知名觀光夜市六合夜市今天晚上6時30分起有3場次的「辦桌免費吃」活動，還有「加一元多一件」好康搶購優惠，夜市攤商邀請消費者多前往品嘗夜市美食。

六合夜市管理委員會表示，今天晚上的「辦桌免費吃」活動，網羅木瓜牛奶、大腸包小腸和水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗。

六合夜市管委會主委莊其章表示，以觀光客為主的六合夜市今年確實受到疫情影響，管委會為吸引更多國內消費者，積極參與高雄市經發局舉辦的「商圈環境改造競賽」，運用改造獎金50萬元設計全新招牌，並加強路樹照明，也改善休憩座椅，並設街頭藝人表演空間，為六合夜市增添藝文氣息。

莊其章表示，六合夜市積極參與經發局的「好人好市─菜市購物慶」活動，目前只要到六合夜市消費滿百元，就可拿到摸彩券一張，有機會抽到變頻冰箱、液晶電視、掃地機器人等。