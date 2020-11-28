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黃捷發起檢舉餵食獼猴以護猴 難題：如何辨識餵食者？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
台灣獼猴成為一般野生動物之後， 人猴衝突和遭傷害之事頻傳。圖／本報資料照片
台灣獼猴成為一般野生動物之後， 人猴衝突和遭傷害之事頻傳。圖／本報資料照片

高雄市議員黃捷分析高雄柴山獼猴與人的衝突不時發生，與民眾餵食獼猴有關，獼猴因為習慣被餵食，所以會出現搶食的行為。為了阻止民眾餵食獼猴，黃捷在臉書發起「拒絕餵食、檢舉餵食」、「一邊保育野生動物，一邊賺取年終獎金」的行動，呼籲登山的民眾如看到有人餵食獼猴，拍照或錄影，然後向高雄市農業局動保處檢舉，如動保處開罰，檢舉人也有獎金可拿。

不過，經常爬柴山的高雄市議員簡煥宗說，檢舉的立意雖好， 執行上可能有困難，即使拍了照、錄了影，又怎麼知道餵食的人是誰？黃捷也覺得這真的是個難題，認為檢舉的人如果能跟到餵食者騎車或開車，拍下車號，或許才有可能開罰。

黃捷表示，台灣獼猴從保育類動物被改為一般類野生動物之後，高雄市柴山獼猴被傷害的事件不時傳出，日前又有獼猴被捕獸鋏夾斷四肢，有的被噴紅漆。

她說，人猴有許多衝突，導致許多人對獼猴有諸多誤解與敵意；事實上獼猴會搶食，就是因為已經習慣被人們餵食；另有少數人到柴山餵食流浪犬，使得流浪犬聚集，與獼猴產生另一種衝突，，這也是為何她堅持應嚴肅處理在野生動物出沒地點餵食流浪犬、 浪貓行為，這樣的行為不是愛，這樣的行為反而造成許多動物發生悲劇。

黃捷表示，希望邀請大家、尤其是常爬柴山的民眾一起加入「拒絕餵食、檢舉餵食」的行列，看到餵食獼猴時，可拍照或錄影向農業局檢舉；依據「高雄市野生動物保育自治條例」，應禁止接觸、餵食台灣獼猴，違反者裁罰5000元到1萬元；另依據「高雄市檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法」，只要成功向高雄市農業局檢舉餵食與接觸行為，就可以獲得「實收罰鍰金額20%的檢舉獎勵金」，盼大家一邊保育野生動物，一邊賺取年終獎金！

簡煥宗說，爬柴山的過程中，看過多次民眾餵食獼猴之事，是很不好，就因為獼猴習慣被餵食，也學會「開背包」，搶登山客的背包之後打開，為的是要拿背包裡面的食物。

簡煥宗表示，檢舉或可讓民眾心生警惕，不要餵食獼猴，可是人和車子不一樣，車子有車牌可以找到車主，拍下餵食獼猴的人要如何知道對方是誰，恐怕是一個大問題。

高雄市議員黃捷發起檢舉餵食台灣獼猴行動，盼減少人猴衝突和對獼猴的傷害。圖／本報資料照片
高雄市議員黃捷發起檢舉餵食台灣獼猴行動，盼減少人猴衝突和對獼猴的傷害。圖／本報資料照片

台灣獼猴 高雄市 黃捷

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