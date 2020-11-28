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淨化場陸續完工 明年起每日注入愛河近3萬噸活水
高雄市長陳其邁宣布愛河「還河於民」，上游汙水處理程序攸關下游水質。今早陳其邁到仁武區北屋水質淨化場工程巡視，水利局長蔡長展表示，愛河整治光靠汙水截流不夠，愛河中上游與上游共施作4座淨化場，2座已完工，另2座明年2月起試運轉，未來每天可挹注愛河2.95萬噸活水。
早年高雄愛河惡臭難聞，高市府推動整治計畫超過20年。高市府水利局指出，愛河主流長度12公里，民國87年位處汙水區用戶接管率約3.75%，直至今年10月，普及率已提升至64.08%，投入經費335億餘元；另設11座汙水截流站、4座橡皮壩及83處截流井，每日收集60萬噸汙水送至中區污水處理廠。
歷經多年整治，近日市長陳其邁宣布愛河「還河於民」，市民可以不經申請下水遊玩。今早，陳其邁到愛河上游視察施工中的北屋水質淨化場，水利局長蔡長展指出，位處愛河中上游的微笑礫間與檨仔林埤兩座淨化場已完工，上游的九番埤與北屋施工中，明年2月試運轉，未來每日可將2.95萬噸活水注入愛河。
陳其邁表示，今早詢問環保局，愛河在五福到七賢路（開放區域）水質清澈、溶氧是3，今天下午的活動可以順利進行；愛河是市民生活密切的河川，目前汙水截流已經達90％，更上游水質更加強，全流域的水質會更好。
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