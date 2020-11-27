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極光照耀屏東天空！屏東耶誕節絢麗點燈

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影

北國極光降臨屏東！2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾加上氣勢磅礡的主燈「極地破冰號」燈光秀，為民眾帶來不同的極光饗宴。

今天晚間在縣長潘孟安、屏東市長林協松、立委周春米、伍麗華、鍾佳濱及各級地方代表的領航之下宣布點燈啟動，由燈光與音樂交織而成的主燈燈光秀瞬間奪取眾人目光，出動造雪機讓屏東下起冬雪，滿天飛舞的雪花與極光灑滿會場，讓來公園的大小朋友都開心尖叫，彷彿置身於北國極地的獨特感受。

潘孟安說，去年以金色浪漫為主題，吸引數十萬名遊客到屏東賞燈，如同過年般熱鬧，今年的燈飾、活動依然精彩，連海報、候車亭發揮創意製作成立體互動式，讓活動宣傳多一度的樂趣，歡迎民眾在無法出國期間，到多一度的屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。　　

潘孟安也呼籲，因應秋冬防疫專案，請民眾參觀燈飾與感受耶誕氣氛時，不要忘記戴口罩，保持防疫距離，並且勿觸碰燈飾，一起維持燈飾的完善。

縣府今年在屏東公園設置10大主題燈飾及光環境，除有氣勢磅礡、高達5米的主燈「極地破冰號」外，還有網美打卡聖地「極光雪原」、「極光大道」；如星空閃耀的「極地星空」及高達6米的「耶誕樹村」等燈飾，而由捕夢網、願望及幸福網羅而成，位於仁愛路及公園路口的「築光所向」也不容錯過。縣府也首次與公園路上的屏東天主堂合作，為天主堂牆面製作五座「十字架」造型的燈飾點亮天主堂，掛上聖家像的畫報。

屏東公園27日點燈後，展期到明年3月1日，活動期間公園內設置小火車，每月分別搭設咖啡杯、旋轉木馬及海盜船等，只要憑小火車票根，即可免費搭乘。相關系列聖誕活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。

2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾加上氣勢磅礡的主燈「極地破冰號」燈光秀，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾加上氣勢磅礡的主燈「極地破冰號」燈光秀，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。記者劉星君／攝影
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。圖／屏東縣政府提供
2020屏東耶誕節以青藍色調為基調，將百年的屏東公園打造成極光耶誕村，光彩絢麗的各主題燈飾，為民眾帶來不同的極光饗宴。圖／屏東縣政府提供

潘孟安 屏東

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