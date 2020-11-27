台灣手搖茶飲節在高雄 今起新崛江封街3天比拚

國內手搖茶飲遠近馳名，甚至可輸出進攻國際市場，經濟部商業司今年首辦「2020台灣手搖茶飲節」，今起連續3天在高雄新崛江商圈封街舉行，宛如手搖茶飲界「舞林大會」，民眾加碼消費滿500元，有機會帶回超值好禮。

台灣手搖茶飲節共選出117家實力派業者，不論是手作沖泡研磨好茶、當季水果茶或創意甜品手搖茶等，都「飲」領潮流。今午在高雄新崛江商圈舉辦的 「2020臺灣手搖茶飲節」活動，邀集全台文青派、網美風、療癒系手搖茶飲業者同台批拚，創意無極限。

現場除知名手搖茶飲外，還有超過70家美味茶食、愛心公益及新崛江商圈店家一起動員，現場還加碼消費滿500元，就有機會把Switch、 日出茶太、老虎堂、康青龍人文茶飲、大苑子等手搖飲券及福華飯店、西堤、饗食天堂、果然匯、陶板屋、小蒙牛等餐廳餐券抽回家。

經濟部商業司副司長陳秘順說，茶飲市場驚人，像日本珍珠奶茶推出後，大排長龍；越南甚至有「珍奶一條街」。台灣一年至少有賣出10億杯的紅茶、珍珠奶茶、水果茶，如果用100塊來算，大概有1千億營業額，因此透過手搖飲選拔賽，希望能把這股力量，往國際推薦。