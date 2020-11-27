高市漁會總幹事登記結束 永安激烈、梓官張漢雄未登記

漁會總幹事遴選登記今下午截止，高市有七家漁會，高雄區、興達港區、彌陀區等漁會的現任總幹事可望順利連任。另方面，永安區漁會現任總幹事黃鶯將退休，共三人登記候聘下屆總幹事，競爭態勢激烈，外傳可能接掌海洋局長的梓官區漁會總幹事張漢雄未登記，未來動態令外界關注。

全台農漁會經營團隊明年改選，高市從北至南共有興達港、永安、彌陀、梓官、高雄區、小港與林園等漁會，高市府海洋局在11月23日至11月27日受理漁會總幹事登記，後續由農委會審查後公布人選，預計110年3月20日進行小組長與會員代表選舉。

永安區現任總幹事黃鶯即將屆齡退休，同樣在漁會任職的女兒黃于青登記，另有現任漁會理事長陳建都與信用部主任李秋錦登記參選。此外，資歷深、績效受市府肯定的梓官漁會總幹事張漢雄未登記。張漢雄說，已在漁會服務十餘年，現階段「累了，想休息」，所以沒有登記，他個人對於海洋局長一職沒有評論。

興達港區漁會與彌陀區漁會都僅一人登記，現任總幹事郭展豪與林子清可望順利連任。