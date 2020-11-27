高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

2020高雄同志大遊明（28）日下午1點開始集合，2點開始遊行，從鹽埕區走到前金區再繞回鹽埕區，鹽埕區公園二路、大成街、五福四路、七賢三路、大公路、前金區五福三路、成功一路、中正四路是遊行路線，要行經這些路段的汽機車要注意交通管制情況。高雄市長陳其邁明有其他行程，祝福遊行進行順利平安，也替相愛的人能在一起感到開心。

今年同志大遊行的路線與高雄市多數遊行路線很不相同，是從鹽埕區出發，以逆時針的方向進行，將從公園二路、大成街口出發，沿大成街到五福四路，然後往東過高雄橋到前金區五福三路，在成功一路口轉向北到中正四路，然後向西過中正橋回到鹽埕區，沿大公路到七賢三路，最後轉回公園二路。以往高雄市的遊行，較常從苓雅、新興、前金向鹽埕區行進，少見反向路線。

陳其邁今天被問到是否會參加同志大遊行時表示，相愛的人在一起是基本的權利，雖然在這個過程走來非常辛苦；他不管是在立委或行政院，過去也陪他們走了一段很長的路，看到他們相愛的人在一起，非常替他們開心，所以也祝福明天的遊行能夠順利平安，明天還有其他的行程。