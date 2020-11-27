喚起社會重視犯保！協會成立21年表揚有功人士及團體

財團法人犯罪被害人保護協會成立至今已邁向21年，今年在9月分別辦理3場，以犯罪被害保護為核心的學術研討會，藉此強化社會對犯罪被害保護的重視，法務部與財團法人犯罪被害人保護協會（簡稱犯保協會）今共同辦理109年表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會。

今年表揚大會以「馨生展翅，乘夢起飛」為主題，以「牽起馨生人的手，伴其帶著希望飛向新人生」為啟發，並透過網路直播，帶動社會關注犯罪被害保護。活動節目以「播種」、「傳承」及「陪伴」為主軸，安排大學生舞台劇、高中演說表演、月琴音樂饗宴等表演。

頒獎表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體中，屏東縣由里港警分局偵查佐呂佳諭獲得被害人保護通知或轉介協助類獎項，以及犯保協會屏東分會志工黃麗卿獲犯罪被害保護服務類獎項。

呂佳諭為現任屏東縣里港警分局偵查佐，身兼犯罪被害保護官，在保護被害人的任務中，積極轉介案件供犯保協會即時服務，且她經手的每個被害人，都會細心體醒相關注意要點，也充分保障被害人權益。

黃麗卿從2002年加入犯保協會屏東分會當志工，積極在個案服務與參與分會各項活動中，更透過媒合各項資源，全力投入犯罪被害保護業務。