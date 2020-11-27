馬祖興安專案動土 預計112年完工跨島4營區

馬祖防衛指揮部今天舉行「興安專案」新營舍動土典禮，未來將跨島在4個營區為國軍官兵建造新的居住營舍，預計112年完工，提升馬祖國軍戰力。

興安專案重視國軍官兵的權益，計畫橫跨南竿、北竿、莒光等地，落實照顧國軍官兵的理念，目前計畫發包動工，今天舉行動土典禮，預計112年完成，提供馬防部約650名官兵進駐。

馬防部指揮官章元勲表示，馬祖地理環境特殊，地方共同克服地形崎嶇、地域限制，展現群策群力、謀事在人的精神；並透過與連江縣政府與議會、馬管處的協調合作得以動工，是地方軍民關係的最大體現，更感謝有前人的推動，他將盡心盡力傳承「興安專案」的推動。

連江縣長劉增應表示，馬祖居民的生活環境是縣府努力目標，透過都市計畫的配合協助興安專案開工動土，感謝總統蔡英文與國防部的支持，未來將持續協助環境提升、改善地區官兵生活環境，秉持「軍民一家」的精神。

出席的民進黨連江縣黨部主委李問表示，馬祖各島國軍持續維護地區安全，官兵也促進在地店家經濟，並透過睦鄰活動服務在地民眾，國防政策落實官兵個人裝備、居住品質等面向，可發揮國軍全方面戰力，提升服役榮譽感，改善國軍居住品質，增加官兵長期服務意願，繼續回饋地方。