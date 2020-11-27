金門老兵召集令加碼！味丹送老兵2千碗高坑牛肉泡麵

金門老兵召集令有加碼禮！味丹企業今天宣布將贊助2000碗的「朕一品金門高坑牛肉麵」泡麵，贈送給老兵，自11月23日開始隨紀念品發贈，數量有限，送完為止，今天搶先拿到的老兵朱錦添相當開心，直說這款泡麵聽說台灣還沒上市，只有金門有，他打算帶回去跟家人分享。

今年金門老兵召集令活動自9月30日至12月15日止，活動推出以來廣受好評，每天都有很多老兵到場報到參加，今日的捐贈儀式在尚義機場的金門形象館舉辦，由味丹企業代表速食麵行銷經理程睿翔捐贈，高坑公司經理陳惠婉到場見證，將泡麵捐給縣府觀光處，由副處長許績鑫代表接受。

本身也是金門老兵的程睿翔說，此次跟金門最有名的高坑牛肉麵合作，塑造原汁原味的泡麵，並在金門搶先發售，希望能吸引大眾的關注，進而回饋地方；這款從11月20日在金門搶先發售，到今天為止，短短一個禮拜左右，就已經銷售將近3千箱，顯示這個口味很能被消費者所接受。

程睿翔表示，這個老兵召集令的活動很有意義，所以這款泡麵在開發快完成時，就跟金門縣政府表達要贊助這活動，目前這款牛肉泡麵，只在金門昇恆昌、金門各大伴手禮店發售，算金門限定，要12月初，才會在台灣全省鋪貨。而符合資格也領到泡麵的程睿翔，今天還將領到的2碗泡麵捐給觀光處，笑說是「利益迴避」。

今天拿到泡麵的68歲老兵朱錦添說，他在民國62年，在頂堡當兵，這次特別回來走走看看，拿到泡麵直說，很開心能將記憶中的老味道帶回家。

高坑牛肉店創始人陳雅商自62年開業，已是金門具代表性的老字號餐廳之一， 陳惠婉說，在十萬大軍的年代，以軍人為主客，是很多官兵聚餐、打牙祭必去的餐廳，也成為很多離金數十年的老兵，回金必吃的思念美食。目前餐廳正進行整修，工期需1年之久，為免讓老兵撲空，首次與味丹聯名開發泡麵，希望讓老兵可以解解饞、一解思念情懷。