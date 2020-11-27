金門老兵召集令加碼！味丹送老兵2千碗高坑牛肉泡麵
金門老兵召集令有加碼禮！味丹企業今天宣布將贊助2000碗的「朕一品金門高坑牛肉麵」泡麵，贈送給老兵，自11月23日開始隨紀念品發贈，數量有限，送完為止，今天搶先拿到的老兵朱錦添相當開心，直說這款泡麵聽說台灣還沒上市，只有金門有，他打算帶回去跟家人分享。
今年金門老兵召集令活動自9月30日至12月15日止，活動推出以來廣受好評，每天都有很多老兵到場報到參加，今日的捐贈儀式在尚義機場的金門形象館舉辦，由味丹企業代表速食麵行銷經理程睿翔捐贈，高坑公司經理陳惠婉到場見證，將泡麵捐給縣府觀光處，由副處長許績鑫代表接受。
本身也是金門老兵的程睿翔說，此次跟金門最有名的高坑牛肉麵合作，塑造原汁原味的泡麵，並在金門搶先發售，希望能吸引大眾的關注，進而回饋地方；這款從11月20日在金門搶先發售，到今天為止，短短一個禮拜左右，就已經銷售將近3千箱，顯示這個口味很能被消費者所接受。
程睿翔表示，這個老兵召集令的活動很有意義，所以這款泡麵在開發快完成時，就跟金門縣政府表達要贊助這活動，目前這款牛肉泡麵，只在金門昇恆昌、金門各大伴手禮店發售，算金門限定，要12月初，才會在台灣全省鋪貨。而符合資格也領到泡麵的程睿翔，今天還將領到的2碗泡麵捐給觀光處，笑說是「利益迴避」。
今天拿到泡麵的68歲老兵朱錦添說，他在民國62年，在頂堡當兵，這次特別回來走走看看，拿到泡麵直說，很開心能將記憶中的老味道帶回家。
高坑牛肉店創始人陳雅商自62年開業，已是金門具代表性的老字號餐廳之一， 陳惠婉說，在十萬大軍的年代，以軍人為主客，是很多官兵聚餐、打牙祭必去的餐廳，也成為很多離金數十年的老兵，回金必吃的思念美食。目前餐廳正進行整修，工期需1年之久，為免讓老兵撲空，首次與味丹聯名開發泡麵，希望讓老兵可以解解饞、一解思念情懷。
觀光處副處長許績鑫頒發感謝狀給味丹企業代表速食麵行銷經理程睿翔，感謝該企業起帶領作用，大方贊助市值高值15.8萬元的2000碗泡麵（每碗市價79元）。活動辦法請至「金門觀光旅遊網」查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言