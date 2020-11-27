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高市府與電商平台PChomeSEA合作 助MIK跨境打入東南亞

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔（左1）今天和PChome網路家庭的跨境電商平台PChomeSEA副總經理楊子毅（右1）簽署MOU，高雄市長陳其邁（左2）和PChome網路家庭董事長詹宏志見證。記者楊濡嘉／攝影
高雄市經發局長廖泰翔（左1）今天和PChome網路家庭的跨境電商平台PChomeSEA副總經理楊子毅（右1）簽署MOU，高雄市長陳其邁（左2）和PChome網路家庭董事長詹宏志見證。記者楊濡嘉／攝影

高雄市經發局長廖泰翔今天和PChome網路家庭的跨境電商平台PChomeSEA副總經理楊子毅簽署MOU，高雄市長陳其邁和PChome網路家庭董事長詹宏志見證，要幫助高雄產品銷往東南亞的泰國、印尼、越南、馬來西亞和新加坡。高雄市長陳其邁表示，雙方合作內容包含聯手輔導高雄廠商、專人指導商品上架平台、特定期限內減免成交手續費及主題培訓課程等。

陳其邁說，後疫情時代下跨境電商異軍突起，成為少數不畏疫情、逆勢成長的產業，也有望成為「新常態」的經濟模式；PChome可說是台灣電商龍頭之一，很高興能夠與集團合作，未來將由經發局整合高雄在地廠商、跨境電商平台資源，透過PChomeSEA平台推動高雄產品進軍東南亞市場泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡，這是高雄進軍跨境電商的第一步，未來將持續擴大外銷通路，讓高雄業者擦亮「MIK（Made In Kaohsiung）」產品的國際形象，建構更完整的跨境電商生態系。

詹宏志說，繼2015年在泰國成立PChome Thai後，看準東南亞電商市場將近9兆元的網路經濟規模 ，今年再成立PChomeSEA，攜手東南亞五國包含越南Tiki、新加坡Qoo10、印尼Blibli、馬來西亞Youbeli等在地領導電商平台，整合電商服務佈局完整通路。

詹宏志表示，PChomeSEA打出「台灣產品品質好、價格動心」的標語塑造MIT（台灣製造）的優質形象，成功協助台灣業者進軍東南亞市場，並提供商品翻譯、雙語客服、在地行銷、國際物流及台灣金流等全方位跨境服務，獲得不少好評，今年像口罩因價格低、品質好，很搶手。

詹宏志表示，東南亞人口6.5億，目前電商交易總額雖還不及台灣，但成長快速，可能幾年內即可以趕上、追過台灣，PChomeSEA目前成長100%， 未來將成立「高雄專區」，期盼與市府攜手將高雄優質商家產品，藉由一站式跨境銷售服務將商品推廣出海，協助高雄商品搶進東南亞市場。

今天有多家高雄業者展示高雄好物，希望很快能藉由PChomeSEA銷往東南亞。

電商 PChome 東南亞

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