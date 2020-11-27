屏東種電毀二戰軍事遺跡？生利能源：不實指控已損商譽

生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，9月下旬施工時發現日治時期「石頭營」軍事遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，因開發案與可能的文化資產範圍高度重疊，且縣府正辦理文資審議作業，但相關工程仍持續動工，爭議又起；陳椒華立委辦公室今天會同提報人林炫耀和相關單位會勘，確認文化資產評估調查範圍，生利能源今天也發聲明反擊，指訴求者不實指控已損及商譽，呼籲停止抹黑，否則將採取法律行動。

石頭營文化資產提報人林炫耀、屏東縣議員蔣月惠和當地居民70多人，前天到行政院陳情抗議政府審核通過的光電開發案，損及二次世界大戰遺留下來日軍為抵禦美軍登陸的軍事要塞文化資產，和棲息在坑道內的台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群，訴求停工；生利能源則表示，施工過程發現的可能文資部分已停工，等待文資審議結果，未來規畫道路繞道，預定裝設太陽能板地點，也未與23日文資委員會勘掌握的「人工構造物」相關點位重疊。

生利今天也發聲明反擊，指日治石頭營遺址泛指春日鄉七佳部落、春日鄉石頭營的碉堡群、戰鬥司令部等處，訴求者應能充分理解與枋寮鄉的地理位置差異，不應模糊議題刻意誤導，對訴求者以不同的照片張冠李戴、誤導甚至抺黑生利枋寮鄉新開村案場是非法施工、破壞文資，造成商譽受損，呼籲有關人士停止抹黑，否則將委請律師依法捍衛權益。

立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡，接著勘查砲陣地和有蝙蝠棲息的砲車坑道，再至石頭營東面勘查日軍獅團戰鬥司令、作戰觀測所、坑道、155加農砲陣地，南面的機艙堡、駁坎、600公尺以上軍事坑道等，初步勾勒出石頭營文化資產整體完整性，供文化部與縣文化處進行文化資產價值評估與調查，並藉此確認暫停施工範圍。