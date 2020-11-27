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屏東種電毀二戰軍事遺跡？生利能源：不實指控已損商譽

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡。記者潘欣中／攝影
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡。記者潘欣中／攝影

生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，9月下旬施工時發現日治時期「石頭營」軍事遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，因開發案與可能的文化資產範圍高度重疊，且縣府正辦理文資審議作業，但相關工程仍持續動工，爭議又起；陳椒華立委辦公室今天會同提報人林炫耀和相關單位會勘，確認文化資產評估調查範圍，生利能源今天也發聲明反擊，指訴求者不實指控已損及商譽，呼籲停止抹黑，否則將採取法律行動。

石頭營文化資產提報人林炫耀、屏東縣議員蔣月惠和當地居民70多人，前天到行政院陳情抗議政府審核通過的光電開發案，損及二次世界大戰遺留下來日軍為抵禦美軍登陸的軍事要塞文化資產，和棲息在坑道內的台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群，訴求停工；生利能源則表示，施工過程發現的可能文資部分已停工，等待文資審議結果，未來規畫道路繞道，預定裝設太陽能板地點，也未與23日文資委員會勘掌握的「人工構造物」相關點位重疊。

生利今天也發聲明反擊，指日治石頭營遺址泛指春日鄉七佳部落、春日鄉石頭營的碉堡群、戰鬥司令部等處，訴求者應能充分理解與枋寮鄉的地理位置差異，不應模糊議題刻意誤導，對訴求者以不同的照片張冠李戴、誤導甚至抺黑生利枋寮鄉新開村案場是非法施工、破壞文資，造成商譽受損，呼籲有關人士停止抹黑，否則將委請律師依法捍衛權益。

立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡，接著勘查砲陣地和有蝙蝠棲息的砲車坑道，再至石頭營東面勘查日軍獅團戰鬥司令、作戰觀測所、坑道、155加農砲陣地，南面的機艙堡、駁坎、600公尺以上軍事坑道等，初步勾勒出石頭營文化資產整體完整性，供文化部與縣文化處進行文化資產價值評估與調查，並藉此確認暫停施工範圍。

在地玉泉村民今天也在工地前拉起抗議布條，指光電開發案大規模的砍樹種電與水土保持工程，已造成多坍方，人心惶惶，部分行經道路又被封起，無法進入自家果園，不但生命財產遭到威脅侵害，此案更損及文化資產、珍貴生態與原本美好的山景環境，訴求停工，盼能恢復原貌。縣府水利處說，架設太陽能板開挖的平地工地是廢耕農地，目前周邊部分裸露的山坡地，則是開發案必要的水土保持工程，完工時有植被等工程規範。

屏東縣枋寮鄉玉泉村民今天也在工地前拉起抗議布條，指光電開發案大規模砍樹種電與水土保持工程，損及珍貴文化史跡、生態與原本美好的山景環境，訴求停工。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉玉泉村民今天也在工地前拉起抗議布條，指光電開發案大規模砍樹種電與水土保持工程，損及珍貴文化史跡、生態與原本美好的山景環境，訴求停工。記者潘欣中／攝影
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，勾勒出石頭營文化資產整體完整性。記者潘欣中／攝影
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，勾勒出石頭營文化資產整體完整性。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程被指砍樹種電，生利強調架設太陽能板的施工中工地，原就是廢耕農地，並無砍樹。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程被指砍樹種電，生利強調架設太陽能板的施工中工地，原就是廢耕農地，並無砍樹。記者潘欣中／攝影
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡。記者潘欣中／攝影
立委陳椒華國會辦公室今天舉辦現地會勘，由石頭營文化資產提報人林炫耀帶領，先至施工現場勘查兩處裸露的日軍機艙堡。記者潘欣中／攝影

文化資產 屏東縣 日軍

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