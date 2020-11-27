韓國瑜任命高捷董監事遭撤換 陳其邁：專業考量

前高雄市長韓國瑜任命的高捷董事葉天營及梅再興遭撤換，高捷監察人夏昭麗也將被替換。高雄市長陳其邁今天說，更換董監事是專業考量，改由市府副局長及會計師公會理事長出任。

高雄銀行是高雄捷運公司股東之一，高銀去年改派高捷董事，由前國民黨高雄市議員梅再興、高雄市民眾服務社理事長葉天營出任，高捷監察人則由曾經營招待所的夏昭麗擔任。人事案當時遭質疑，但韓國瑜以符合用人清廉、無前科原則回應。

高捷公司及高銀日前再度調整董事代表名單，因遭撤換董事包含梅再興及葉天營，再度引發外界關注。對此，陳其邁上午出席市政總質詢前受訪表示，捷運局幾個月前就去函要求更換董監事，他也要求應盡速進行人選更換。

至於調整董監事是否有政治考量，陳其邁表示，這是專業考量，監察人將改由台灣省會計師公會理事長黃協興擔任，高捷董事則是由捷運局副局長劉旺政、交通局副局長黃萬發代表高雄銀行兼任。

陳其邁上任後，包括高雄輪船公司董事長黃文財、土開公司總經理洪東煒等韓國瑜人馬都陸續下台，高雄市輪船公司董事長現由高雄市交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿則兼任總經理職務。