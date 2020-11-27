聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市長鄭文燦訪視金門大橋 誇讚是台灣的驕傲
桃園市長鄭文燦今日上午帶領市府團隊訪視金門大橋工程，鄭文燦表示，金門大橋是金門鄉親期盼超過20年的重大工程，4.8公里的金門大橋完工後將滿足烈嶼鄉對外交通、醫療、生活等各種需求，並連結大金門、小金門兩地生活圈，讓金門觀光旅遊更方便；鄭文燦還「開支票」說，未來可以辦金門跨海馬拉松，他一定會來參加。
鄭文燦在上午9點多抵達金門大橋工程棧橋，包括交通部高速公路局第二新建工程處長郭呈彰、金門縣政府副縣長黃怡凱、工務處副處長黃儒新等都全程在場陪同，並協助解說介紹。
鄭文燦相當仔細的聽郭呈彰解說，遇到不清楚的還會詢問，看得出來對金門大橋有提前「做好功課」。鄭文燦在致詞時表示，金門大橋目前的工期進度已達8成，預計明（110）年底完工，施工過程面臨包括花崗岩盤堅硬傾斜、鋼箱圍堰的抗浮與防滲等挑戰，且設備及材料運送更需配合金門地區海象及氣象等因素，工程團隊都需要一一克服，能見證大橋從無到有順利推動著實不易。
鄭文燦也說，金門大橋完工後將為橫跨淡水與八里的淡江大橋、連結馬祖南北竿的跨海大橋等工程增添更多建設經驗，並成為台灣海事工程上的重要里程碑。
他在致詞中也數度肯定施工團隊的辛勞，要求大家要多給予掌聲鼓勵，他說，台灣常對一些問題就喋喋不休，但「口水會過去，建設會留下來」，金門大橋完成後，對金門的發展有很大的幫助，不只是金門生活圈更便捷，也會成為觀光客必到的景點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言