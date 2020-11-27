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桃園市長鄭文燦訪視金門大橋 誇讚是台灣的驕傲

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
桃園市長鄭文燦（右）今日帶領市府團隊訪視金門大橋工程，致贈禮品給工程團隊，由高公局第二新建工程處長郭呈彰代表接受（左）。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（右）今日帶領市府團隊訪視金門大橋工程，致贈禮品給工程團隊，由高公局第二新建工程處長郭呈彰代表接受（左）。記者蔡家蓁／攝影

桃園市長鄭文燦今日上午帶領市府團隊訪視金門大橋工程，鄭文燦表示，金門大橋是金門鄉親期盼超過20年的重大工程，4.8公里的金門大橋完工後將滿足烈嶼鄉對外交通、醫療、生活等各種需求，並連結大金門、小金門兩地生活圈，讓金門觀光旅遊更方便；鄭文燦還「開支票」說，未來可以辦金門跨海馬拉松，他一定會來參加。

鄭文燦在上午9點多抵達金門大橋工程棧橋，包括交通部高速公路局第二新建工程處長郭呈彰、金門縣政府副縣長黃怡凱、工務處副處長黃儒新等都全程在場陪同，並協助解說介紹。

鄭文燦相當仔細的聽郭呈彰解說，遇到不清楚的還會詢問，看得出來對金門大橋有提前「做好功課」。鄭文燦在致詞時表示，金門大橋目前的工期進度已達8成，預計明（110）年底完工，施工過程面臨包括花崗岩盤堅硬傾斜、鋼箱圍堰的抗浮與防滲等挑戰，且設備及材料運送更需配合金門地區海象及氣象等因素，工程團隊都需要一一克服，能見證大橋從無到有順利推動著實不易。

鄭文燦也說，金門大橋完工後將為橫跨淡水與八里的淡江大橋、連結馬祖南北竿的跨海大橋等工程增添更多建設經驗，並成為台灣海事工程上的重要里程碑。

他在致詞中也數度肯定施工團隊的辛勞，要求大家要多給予掌聲鼓勵，他說，台灣常對一些問題就喋喋不休，但「口水會過去，建設會留下來」，金門大橋完成後，對金門的發展有很大的幫助，不只是金門生活圈更便捷，也會成為觀光客必到的景點。

桃園市長鄭文燦（右）今日帶領市府團隊訪視金門大橋工程，聽取工程的詳細簡報。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（右）今日帶領市府團隊訪視金門大橋工程，聽取工程的詳細簡報。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今日上午帶領市府團隊訪視金門大橋工程，看到金門大橋的橋面，他直言真的是台灣的光榮與驕傲。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今日上午帶領市府團隊訪視金門大橋工程，看到金門大橋的橋面，他直言真的是台灣的光榮與驕傲。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 鄭文燦 淡水

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