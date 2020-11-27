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高捷公司董監事調整 「邁」派代表換下「韓」派人馬
繼高雄銀行董監事調整之後，高雄捷運公司高雄市政府指派的董監事也調整，前市長韓國瑜主政時派任的人士未續任，市長陳其邁另指派他人。陳其邁今天表示，都以專業為考量。
高雄捷運公司董事中有兩席是高雄銀行代表，這兩席通常由高雄市政府指派，韓國瑜主政時由前市議員梅再興、國民黨高雄市民眾服務社前理事長葉天營出任，監事則請夏昭麗出任，夏昭麗的男友曾參選高雄市議員，頗支持韓國瑜。
高雄銀行指派高雄捷運公司的董事，確定由高雄市政府交通局副局長黃萬發和捷運局副局長劉旺政出任，另外市府新監察人由台灣省會計師公會理事長黃協興出任。捷運公司表示，相關董監事調整，依公司法需要召開董事會跟股東會確定，要一點時間，高捷公司正在辦理。
陳其邁今天表示，捷運局長已向他報告，已經去函要求更換董事跟監察人，監察人是由台灣省會計師公會理事長來擔任，市府也要求捷運公司應該要盡速進行這些董監事人選的更換。
被問到捷運公司董監事代表調整有無政治考量時，陳其邁強調，由會計師公會理事長和市府副局長兼任，是專業考量。
高雄銀行本月11日重開股東會並改選董監事，董事長董瑞斌、6席高市府法人代表分別為高市府財政局長陳勇勝、經濟發展局長廖泰翔、經濟部中小企業處長何晉滄、義守大學公共政策與管理系主任劉鴻陞、高雄銀行企業工會理事長黃俊傑等；獨立董事也全數更換，新獨董為順天崧禾法人會計師事務所董事長張益順、摩根亞太量化交易、併購投資及財務顧問董事長張堯勇與律師連立堅（民進黨高雄市前市議員）。
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