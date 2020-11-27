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民調被列最不被欣賞 藍議員消遣陳其邁是否為假新聞？
什麼是假新聞？國民黨高雄市議員宋立彬今天借用市議員李雅芬質詢時間，用台灣民意基金會日前所做的一份民調其中一項六都市長「最不欣賞」的第一名是高雄市長陳其邁，問陳其邁這則是不是假新聞？陳其邁強調不管民調怎麼做，他都虛心接受，他都對市民負責。
宋立彬說，很多傳言的真假，無人知，很多新聞報導的真假，可能連市長也不知；只要與事實不符的，就是假新聞、假訊息。
宋立彬表示，最近有一則有關民調的新聞報導，六都市長中， 陳其邁最不受歡迎，這是不是假新聞？如果不是假新聞，是「真」的新聞，那就表示陳市長真的是不受歡迎的市長。
陳其邁說，那是新聞報導，對他而言，民調不管怎麼做，他都都虛心接受，他是市長，他對市民負責。
宋立彬說，國民黨不會這樣抹黑，陳其邁不如加入國民黨。
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