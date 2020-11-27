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王金平 、陳其邁、黃偉哲、潘孟安同聚 為國為民祈福
高雄市議會今天上午9時起進行市政總質詢，高雄市長陳其邁向議會請假50分鐘，首次「缺席」市政總質詢，原來是應立法院前院長王金平之邀，與台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安一起參加鳳山開漳聖王廟的庚子年祭天祈福護國消災和氣致祥清醮大典。
市議會今天第一時段進行總質詢的是民進黨籍議員張漢忠，張漢忠關心鳳山區的發展，促市府拓寬、截彎取直中崙路，方便中崙社區的居民進出及促進地方發展。張漢忠的質詢主要由副市長林欽榮答覆。
陳其邁表示，王金平邀請參加祈福法會，所以南部三位首長今天都有請假出席，也是希望地方能夠風調雨順、國泰民安，所以就跟議長曾麗燕請了假。
開漳聖王廟是鳳山區的知名大廟，香火鼎盛。
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