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跨越高雄前鎮河今日動工 盼串聯前鎮、鳳山風華

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄新建跨越前鎮河的車行橋，今早動工。示意圖。圖／高雄市工務局提供
高雄新建跨越前鎮河的車行橋，今早動工。示意圖。圖／高雄市工務局提供

高雄前鎮與鳳山五甲地區被前鎮河一分為二，河岸兩側民眾僅靠媽祖港橋聯通，其中鎮海路沿線居民要到鳳山通學通勤或公園運動，往往需繞行媽祖港橋，相當不便，高雄市工務局為此建造從前鎮區中山四路東側跨越前鎮河的車行橋，可望一舉解決民眾行的不便。

工務局表示，新建的車行橋今天動工，將串連前鎮區鎮海路及鳳山區凱福街，規畫興建橋面寬16.5公尺、長55公尺的鋼拱及豎向吊桿古典造型橋梁，未來雙向會各設置一條快車道及一條混合車道，另設置2公尺寬人行道，串連前鎮河兩旁既有人行步道，減少人行障礙，工程經費約1億1423萬元，由「平均地權基金」支應，工期為380日曆天。

新工處說明，75期重劃區人口日益增加，車行橋完工後能縫合鳳山區五甲、前鎮區草衙交界，串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街，改善前鎮河兩岸交通路網，同時紓解鄰近交通要道壅塞。

人行道 媽祖 車道

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