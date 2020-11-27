海洋廢棄物再利用 華麗變身「愛心袋」

提倡生活減塑，屏東縣府委託大仁科技大學，將漁網回收處理後，做為可再利用的素材，開辦「海洋廢棄物再利用工作坊」，製作環保與實用性兼具的網袋或背包，課程融入海洋環境教育宣導，瞭解海洋生態危機，推動全民從源頭減量，建構廢棄物回收再利用的觀念。

海洋廢棄物再利用工作坊與大學課程結合，讓學生瞭解海洋中漁網及漁具對環境生態造成的迫害外，也賦予廢棄漁網新的生命，使廢棄漁網能夠再生，製成具有價值性的用品。學生習得編製網袋的技巧並完成作品，可隨身攜帶及分享給家人朋友，從生活中落實減少塑膠袋的使用。

大仁科大將網袋贈送給附近社區的商家，新圍村的全家便利商店，當作愛心袋來使用，提供忘記帶購物袋的民眾裝納購買的物品，日後再拿來歸還，讓愛心袋重複利用，降低民眾對一次性的塑膠用品（如塑膠袋）的使用依賴，讓保護海洋環境及維護海洋海域，從日常生活中落實。

根據聯合國定義「海洋廢棄物是遭人為處置、丟棄或遺棄，進入海岸或海洋環境的任何持久性、人造或加工的固體」，聯合國統計每年有超過70萬噸的漁網未經妥善回收即丟棄，廢棄漁具佔海洋塑膠垃圾10%。人為因素是真正使海洋資源遭受威脅的最大推手。