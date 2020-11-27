大樹區流浪狗疑遭毒死 高市動保處採樣警方追查

高雄市大樹區瓦厝街後方鳳梨田發現多隻流浪狗疑遭毒死，警方調閱監視器追查是否有相關涉案人，高雄市動保處採檢送驗，釐清流浪狗暴斃死因。

高雄市政府動物保護處長葉坤松向中央社記者指出，事件發生在25日，動保處26日接獲通報後趕往動物屍體化置場採樣，檢體已送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，釐清流浪狗暴斃死因。

九曲派出所表示，25日接獲李姓男子報案，指在大樹區瓦厝街後方鳳梨田發現4隻流浪犬疑遭毒死。經了解是李男於鳳梨田一帶發現有多隻流浪犬隻死亡，後來還有民眾發現另1隻狗犬死亡，報案民眾同時提供疑似毒肉包等殘留食物。警方調閱監視器，展開追查。

民眾向警方報案之外，網路社群也有民眾貼文指出，「全部吐血口吐白沫漲肚發黑而死」、「天上掉下來肉包」、「以為能果腹止飢、致命肉包」等留言。

葉坤松表示，動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，若故意傷害或使動物遭受傷害，將依法裁罰。