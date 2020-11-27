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影／「癌痛夜晚寫小說放飛自己」退休警拿下兩座文學獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前他從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。圖／葉志誠提供
屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前他從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。圖／葉志誠提供

屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前他從警職退休後，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢時，卻發現罹患癌症，開始與癌症共處，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作的養分，今年拿下兩座文學獎，人生有著無限可能。

葉志誠說，「癌症痛苦不是化療，是漫漫長夜折磨」，化成寫作養分，轉移對癌痛注意力，「寫小說是放飛自己的心，尤其癌痛的夜晚」，他形容「投稿像獵人放陷阱」，他今年拿下澎湖縣第23屆菊島文學獎小說首獎「紅衣女孩」，宜蘭縣第一屆羅葉文學藝術獎小說第二名「賣女兒起大厝」。

「紅衣女孩」是一隻魚，描述癌末老人，一手相機、一手釣竿，逃到東嶼坪，才知道那是荒島，只能和烏龜、候鳥、幾條魚、廟裡的神，還有癌逝的朋友，透過對話，用文字導覽一串相片。他說，自己就是圖框裡的老人，背著7個癌的老人，最難熬的是苦日子，構築小說過程，忘了癌痛，「文學獎是我抗癌路的止痛藥；寫文是享受，投稿就是狩獵」。

「賣女兒起大厝」是描述來自宜蘭的賣淫女被贖身，抵償給二個警察做妻生孥，年老後女兒帶媽媽回故鄉，從南迴火車的窗框，回顧父親〈共妻〉，用文字描述媽媽的一生。

59歲葉志誠從警31年，高中畢業後，不想當兵選擇警察役，當了一生警察兵。警職生涯，他拿下10幾張證照，遍及營造、環保等。他時任潮州分局總務，蓋2間分局、20幾間派出所廳舍，將潮州警分局最大的派出所中山路派出所，蓋成「無敵鐵金剛」，在他心中，警察代表無敵鐵金剛，是「正義化身」，也出版「屏東縣警察局沿革誌」，用22萬字紀錄日治時期到現今，屏東縣的每個派出所的歷史和治安變遷。

葉志誠熱愛登山，是巡山員、高山嚮導與山難搜救隊員，51歲退休後，他原本規畫登聖母峰，展開登聖母峰準備，要做體檢，退休1個月，發現自己罹癌，癌細胞在他身體中轉移併發。他在退休前，將從警31年的故事，撰寫出版「釣叟貝殼屋」，退休後，他持續寫作「釣叟貝殼屋」現今還有上下冊、第二集，「能寫多久就寫多久」，他也繼續爬山，擔任巡山員。

屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前他從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。記者劉星君／攝影
屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前他從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。記者劉星君／攝影
葉志誠時任潮州警分局總務，蓋2間分局、20幾間派出所廳舍，將潮州警分局最大的派出所中山路派出所，蓋成「無敵鐵金剛」，在他心中，警察代表無敵鐵金剛，是「正義化身」。記者劉星君／攝影
葉志誠時任潮州警分局總務，蓋2間分局、20幾間派出所廳舍，將潮州警分局最大的派出所中山路派出所，蓋成「無敵鐵金剛」，在他心中，警察代表無敵鐵金剛，是「正義化身」。記者劉星君／攝影
屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。記者劉星君／攝影
屏東縣退休員警葉志誠熱愛登山，也是巡山員、高山響導，9年前從警職退休，原本規畫登聖母峰，行前作業體檢，卻發現罹癌，癌痛的夜晚，開啟他寫作這條路，警職生涯是他創作養分，今年拿下兩座文學獎。記者劉星君／攝影

屏東縣 警察 癌症

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