爭取數位轉型 陳其邁向企業喊話：服務不好就跟市長講

高雄市拚產業轉型，邀上百廠商參加「亞洲高階製造中心投資論壇」，盼媒合商機，高雄市長陳其邁表示，台商返台投資已逾兆元，光高雄就占2000億規模，儘管疫情造成衝擊，但不妨趁此時機數位轉型，當全球市場一恢復就能搶得先機。他更向在場企業喊話，「服務不好就跟市長講，市長直接來服務大家」。

陳其邁說，這場高階製造投資論壇重要在媒合商機，在場尤其航太產業都是「強強配」，航太材料很貴，動輒數十萬到數百萬，萬一有瑕疵，損失很慘重，因此要提高良率，就需造智慧製造甚或5G智慧製造，他相信，產業革命性變動，就即將在高雄發生。

陳表示，中美貿易摩擦，造成全球供應鍊重組，他在行政院服務時，返台投資三大方案，原設定金額2千億，一下子就到點，現已到1兆1千多億，光投資高雄就逾2千億規模。

「疫情期間，傳統製造業備受衝擊，但這也是練功好時機」陳其邁說，大家不管在生產或服務上數位轉型，把功夫練好，當全球市場一恢復，就能搶得先機。

目前高市府已在亞灣區建立完整端對端的驗證場域—「AIot新創園區」以大帶小，系統整合商也能把下游新創整合商一併帶起來，協助高雄加快數位轉型腳步。陳並說，市府設置的投資高雄事務所，能與投資台灣事務所直接對接，替企業解決水電等五缺問題，「服務不好就跟市長講，市長直接來服務大家」。市府會做企業後盾，替大家助攻。

投資台灣事務所協理陳明珠說，台商返台三大方案，以到高雄投資最多，意味高雄投資環境很好。加工區電機電子工業同業公會理事長周光春透露，最近宅經濟發酵，電玩螢幕晶片需求由一天三萬提升至六萬，需仰賴智慧資訊系統，才能大幅提升生產效率因應，

金屬工業研究發展中心執行長林秋豐則表示，金工中心因應多變的國際情勢及產業環境，會持續協助在地業者尋找商機。

「單打獨鬥不如打群架。」長亨精密副總經理鍾一正說，這場論壇創造業者間的交流平台，有更多先進技術與整合的機會，相信能將促成更多系統商與製造商的跨域連結，提升產品競爭力。經發局長廖泰翔指出，隨著企業二代接班的趨勢越盛，數位科技將成為商業及營運模式創新的基礎。