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「藍皮平快」停駛前掀搶搭潮立委盼解憂列車常態性營運

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛。記者潘欣中／翻攝
「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛。記者潘欣中／翻攝

台鐵舊型平快列車「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛，最近掀起一股搶搭懷舊熱；台鐵表示將改裝升級為藍皮解憂號觀光火車繼續行駛，但有人希望原汁原味保留，並在網路發起連署；屏東縣立委周春米今為此向交通部請命，希望以最適當方式留下這列別具風味的「解憂列車」，並以常態性方式每日營運。

目前每天1列往返於南迴線台東及屏東枋寮站間的藍皮普快列車，車廂無冷氣，只能吹吊扇，車門還得自己開，車窗手動，這列「骨董級」列車，由柴電機車頭拖拉，是橫跨五、六、七年級世代的共同回憶；近幾年在作家一棒一棒的推動下，劉克襄老師以「兩個人的車站」、「一個人的車站」、「沒有月台的車站」、「傳說中的車站」詮釋藍皮火車，使得這班全台唯一沒有冷氣、還有柴油味的火車更具故事性，加上沿途飽覽山海美景，被形容是「解憂列車」。

周春米今質詢交通部長林佳龍時說，在各方地奔走爭取下，交通部先前已提出腹案，將以套裝行程為方向，將「藍皮列車」應用於觀光，每年將有730趟的班次，交通部考量其特色與折舊，將其用途從運輸轉為觀光為主，可以理解，但如果是以套裝非常態性的方式經營，恐怕會讓它的客源受限，這是把餅做小，應該尋求常態運輸通勤與觀光之間的折衷，設計結合屏東特色的行駛路線，讓它每日可以有常態性的限定班次營運，才是兼顧之道。

她認為，安全是大家所關切的重點，「藍皮列車」歷史悠久，其廁所空間、列車設備，無論是繼續服役或是轉型做觀光，恐怕都已不符需求，台鐵在將其投入觀光營運前，應在不影響列車原有設計與民眾記憶的原則下整修，以確保列車設備、安全性，能夠符合現行標準。

60歲的屏東縣民劉民煌說，藍皮普快車一點都不帥氣，可是就像老爺爺一樣，看到它非常的親切，回想當年高中時每天搭著它上學，腦子裡滿滿青春的記憶，尤其在看到藍皮普快車時，回憶如噴泉般都湧出來，到東部旅遊時，從南部的巴士海峽到東部太平洋，美景不間斷的在眼前上演，穿過35個隧道，在黑與白之間交錯，會期待下一幕出現在眼前的美景，盡收山、海美景，期待它回到營運行列，懷舊風是它的最大亮點。

屏東縣 台鐵

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