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智慧機車聯網高雄啟航！中山大學電動機車前10分鐘免費

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
財團法人資訊工業策進會與台灣車聯網產業協會，在中山大學舉辦「智慧安全共享之電動機車科技論壇」。記者徐如宜／攝影
財團法人資訊工業策進會與台灣車聯網產業協會，在中山大學舉辦「智慧安全共享之電動機車科技論壇」。記者徐如宜／攝影

財團法人資訊工業策進會與台灣車聯網產業協會，今天在中山大學舉辦「智慧安全共享之電動機車科技論壇」，交通部長林佳龍主持新世代智慧機車聯網安全策略伙伴高雄啟航儀式。中山大學和其昜電動車科技公司旗下的悠達驅動合作，在校園內引進電動機車，提供民眾與教職員生前10分鐘免費騎乘服務，希望解決校內交通運輸及空汙問題，節能減碳。

交通部長林佳龍、高雄市副市長林欽榮、資策會執行長卓政宏、中山大學校長鄭英耀、副校長黃義佑及智慧電動機車相關產官學研界，出席這場論壇，共同探討以智慧科技導入的電動機車，如何透過智慧路側、車聯網、智慧化儀表版、雲端服務輔助駕駛等新科技，促使機車產業升級，強化台灣電動機車國際競爭力。現場也開放悠達電動機車試騎，在專人解說下，體驗共享電動機車的魅力，實際操作感受固定站點隨時充電，甲站借乙站還的便利性。

林佳龍表示，智慧運輸將有劃時代的革新，鼓勵地方政府與民間業者發展智慧機車所需的智慧路側設施、開發整合性的雲端服務平台，將機車升級成可接受安全警示等訊息的智慧化聯網機車。

林欽榮指出，高雄要發展智慧交通、乃至智慧城市，需要更多產、學界的投入，藉由新科技應用整合為具高雄特色城市治理解決方案，也讓高雄成功經驗與國際接軌，對外可以輸出至其它東協城市，做為典範輸出案例。

中山大學校長鄭英耀指出，105年起校內便建置多處共享電動機車站點，供學生及教職員使用，現在已成為中山大學學生及教職員不可或缺的交通運具。電動機車低碳、低噪音、零排放的特性，不僅符合綠能環保的潮流，更是市民和遊客代步的最佳選擇。

其昜電動車公司表示，民眾只要透過智慧型手機下載APP就能一鍵租還車，充電樁式站點有別於其他共享電動機車。相關資訊可上網https://urdamoto.com/查詢。

財團法人資訊工業策進會與台灣車聯網產業協會，在中山大學舉辦「智慧安全共享之電動機車科技論壇」。記者徐如宜／攝影
財團法人資訊工業策進會與台灣車聯網產業協會，在中山大學舉辦「智慧安全共享之電動機車科技論壇」。記者徐如宜／攝影
交通部長林佳龍（左）、高雄市副市長林欽榮（中）與資策會執行長卓政宏（右），宣布新世代智慧機車聯網安全策略伙伴高雄啟航。記者徐如宜／攝影
交通部長林佳龍（左）、高雄市副市長林欽榮（中）與資策會執行長卓政宏（右），宣布新世代智慧機車聯網安全策略伙伴高雄啟航。記者徐如宜／攝影
交通部長林佳龍（右二）和來賓在中山大學體驗共享電動機車的魅力。記者徐如宜／攝影
交通部長林佳龍（右二）和來賓在中山大學體驗共享電動機車的魅力。記者徐如宜／攝影
中山大學在校園內引進電動機車，提供民眾與教職員生前10分鐘免費騎乘服務，解決校內交通運輸及空汙問題，節能減碳。記者徐如宜／攝影
中山大學在校園內引進電動機車，提供民眾與教職員生前10分鐘免費騎乘服務，解決校內交通運輸及空汙問題，節能減碳。記者徐如宜／攝影
與會來賓共同探討以智慧科技導入的電動機車，透過智慧路側、車聯網、智慧化儀表版、雲端服務輔助駕駛等新科技，促使機車產業升級。記者徐如宜／攝影
與會來賓共同探討以智慧科技導入的電動機車，透過智慧路側、車聯網、智慧化儀表版、雲端服務輔助駕駛等新科技，促使機車產業升級。記者徐如宜／攝影

電動機車 中山大學 林佳龍

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