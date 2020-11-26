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影／議員質疑捷運動工時程邀賭雞排 陳其邁老神在在

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
議員邀賭雞排，陳其邁說，動工時他們來我就請吃雞排，不來就他們請，這樣才合理。記者王昭月／ 攝影
議員邀賭雞排，陳其邁說，動工時他們來我就請吃雞排，不來就他們請，這樣才合理。記者王昭月／ 攝影

國民黨高雄市議員鍾易仲今天質疑市府宣示111年可以讓黃線等3條捷運動工，邀市長陳其邁賭千份雞排。陳其邁今午參加亞洲階製造投論壇後受訪表示，所以這麼重要的工程，我是怕他們不來參加動工典禮，假如他們來，我就請吃雞排。

鍾易仲今天就捷運黃線、林園線及岡山路竹延伸線3條路網提出質詢，指陳其邁在議會施政報告說民國111年可動工，他認為光審查時程就曠日廢時，工程要動工至少先過可行性研究審查、綜合規畫審查及施工前置作業審查等，估計至少要7年。他與議員蔡金晏、蔡武宏等5名議員聯合與陳市長打賭，屆時若能動工，他們願意請吃雞排千份，反之由陳請吃雞排。

「屆時會請大家出席動工典禮、請放心」，陳其邁對此也反將5名議員一軍，指動工是何等重要的事，假如議員沒有出席，議員就要請吃雞排」。

下午陳其邁參加亞洲高階製造投資論壇，被媒體問到「賭局是否成案」，他表示，高雄捷連黃線現在送綜合規劃環評，重要的是要把做好財務規畫及工程管理做好，才能一方面如期動工，一方面加快工程進度。

陳說，他現在已盤點所有相關作業，用平行作業方式處理。他舉橋科區段徵收作業為，區段徵收即與環評程序同步進行，當環評通過，就立刻完成區段徵收的程序，而不是才開始做區段徵收，工程施作也是相同，「所以這麼重要的工作，我是怕他們不來參加動工典禮，假如他們來，我就請吃雞排，不來就他們請吃雞排，這樣才合理」。

媒體進一步追問，陳對此賭盤是否覺得已經贏了，陳說，「我們一定會努力讓工程的介面跟整個行政程序同步開始，用最快的速度來拚建設」。

雞排 陳其邁 區段徵收

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