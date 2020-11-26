靠科技轉型傳產 陳其邁：高雄變高階製造中心

高雄市長陳其邁今天表示，產業轉型是自己力推的四大優先政策，呼籲在地傳產業者透過智慧製造，共同加入「產業轉型高雄隊」，為高雄下個百年打下高階製造產業基礎。

高雄市經發局下午在經濟部傳產創新加值中心，舉辦「邁向2021」亞洲高階製造中心投資論壇暨採購商機大會，陳其邁、投資台灣事務所協理陳明珠都出席，希望輔導企業朝智慧製造邁進，並媒合企業，由市府作後盾。

陳其邁強調，目前高雄不僅有半導體、電子零組件等高科技產業大廠進駐，仁武產業園區本月動土，投資高雄事務所更在昨天啟動，串聯南部科學園區、路竹科學園區、橋頭科學園區及加工區的「南部科技廊道」指日可待。

陳其邁期盼，透過此次論壇，讓與會業者更了解高階製造與先進製程技術，共同擘劃高雄產業發展藍圖與投資商機，讓Made In Kaohsiung成為全球高階製造業的代名詞，打造高雄成為亞洲高階製造中心。

陳明珠指出，依經濟部「台商回台2.0」、「根留台灣」與「中小企業」三大投資方案資料，去年1月至今年10月中，共有85家企業投資高雄，投資金額超過1962億元，這將加速推動南部科技廊道成型，打造南台灣成為世界半導體重鎮。

經發局表示，經濟部推動「投資台灣三大方案」，吸引近新台幣2000億元投資落腳高雄。陳其邁力拚產業轉型，上任後打造「產業轉型高雄隊」，在全球供應鏈重組下，協助產業導入智慧科技，是高雄能否發展為「亞洲高階製造中心」的關鍵。

經發局長廖泰翔表示，大會邀請業界專家幫在地企業規劃高階製造發展藍圖，更邀請企業與智慧製造商展示智慧製造解決方案，吸引109家企業報名，盼藉大會連結不同產業，激發跨域合作，吸引更多國內外大廠投資高雄。