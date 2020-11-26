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花錢旅遊還要撿海灘垃圾 墾丁風吹砂工作假期快額滿

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處12月5日將於「風吹砂」海岸辦工作假期，安排1個半小時、結合垃圾分類表格的海岸淨灘，帶領民眾一起玩海廢。圖／墾管處提供
墾管處12月5日將於「風吹砂」海岸辦工作假期，安排1個半小時、結合垃圾分類表格的海岸淨灘，帶領民眾一起玩海廢。圖／墾管處提供

付費旅遊還要付出體力汗水參與環境維護，你會參加？墾管處近年推動付費旅遊還要為環境盡分心力的工作假期，12月5日將於有最佳大自然地理教室之稱的「風吹砂」海岸辦工作假期，除讓遊客體驗恆春半島「落山風」和冬夏不同的流沙運動奇觀，還安排1個半小時、結合垃圾分類表格的海岸淨灘，帶領民眾一起玩海廢；距活動還有10天，預約已快額滿。

墾管處解說教育課長馬協群說，入冬後，位於墾丁國家公園南海岸的「風吹砂」海岸，最能讓人感受恆春半島特有「落山風」的威力，它的臨地是珊瑚岩，唯獨當地地層為紅土及沙的混合物，經雨水和風力侵蝕成為沙，夏天沖沙順著地形流向海洋成為沙河，白沙由台地邊緣垂直滑瀉至海岸形成沙瀑，冬天的東北季風將沙沿崖坡吹至崖頂，冬夏順逆向的搬運作用，形成罕見的特殊地形景觀。

他說，「風吹砂」海岸視野遼闊，擁有海岸地形、崩崖、風成地形等豐富地質景觀，被譽為最佳的大自然地理教室；在徜徉原野草野、迎風遠眺太平洋風光外，為讓民眾認識強勁「落山風」如何從海面吹上許多海洋廢棄物、廢棄物從何而來、又將往哪裡去、影響那些生物，特別安排一個半小時、結合工作假期的海岸淨灘，用分類ICC表格登記方式，引領民眾愛護環境，結束後有可口風味餐。

墾管處近年推動結合付費旅遊的工作假期，是源於國外NGO（非政府民間組織）團體的志工服務形式，遊客在旅遊之外，還要從事生態環保相關的義務勞動工作，已在南仁山出風鼻海岸、滿州鄉滿茶古道舉辦多場，場場額滿，這次的「風吹砂」活動含導覽、野餐及保險每人200元，還剩10天，預約已快額滿；墾管處有關主管說，有家長認為「物超所值」，這對孩子是最佳的環境教育遊程，常可見親子檔。

墾管處 廢棄物

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