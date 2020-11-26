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澎湖珊瑚礁復育奇兵 培育桶成本低適用種類繁多

中央社 / 澎湖縣26日電

澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場研發戶外「珊瑚培育桶」進行珊瑚礁復育，不僅成本大幅降低復育成本，可適用的種類也繁多，今年更取得經濟部智慧財產局專利證書，為復育立下大功。

澎湖縣水產種苗繁殖場今天指出，澎湖的珊瑚礁群先前因長年遭滾輪式拖網破壞與毒電炸魚等狀況，被破壞殆盡，導致漁業資源枯竭。

澎湖縣水產種苗繁殖場自民國107年起進行多物種珊瑚培育研究，並選定馬公鎖港杭灣、烏崁、風櫃等海域進行珊瑚礁植栽復育，其中鎖港杭灣目前成為首座珊瑚海洋花園，海底生態旅遊最佳場域。

水產種苗繁殖場技士柯志鴻指出，澎湖早期以生態養殖法來復育褐色軸孔珊瑚，但有受水質、光照影響及清理環境費時等不利因素，研發戶外「珊瑚培育桶」後，問題終獲得改善。

柯志鴻表示，「珊瑚培育桶」類似陸上的珊瑚農場，每座約1噸重，配置有養槽、槽體、濾槽、排水位、溢位孔與打氣設備等，可培育200株珊瑚礁苗，每桶造價約在新台幣1萬元上下，可大幅降低育苗成本達50%以上，可適用的種類也繁多。

柯志鴻說，除培育軸孔珊瑚礁，紫色珊瑚、綠色桌形軸孔珊瑚、紅色鹿角珊瑚等物種與馬糞海膽、硨磲貝及馬蹄鐘螺等幼苗都可適用，對於穩定珊瑚礁生態系具有相當成效。

澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場研發「珊瑚培育桶」獲得專利權，期限至西元2030年6月18日止，主責的柯志鴻也榮獲全國傑出公務人員殊榮。

珊瑚 澎湖 專利

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