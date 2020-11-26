好消息！金門設癌症術後治療中心有譜 預計2年後試營運

金門縣議會近日進行縣政總質詢議程，縣議員石永城今天在總質詢時，詢問有關癌症術後治療中心(腫瘤醫學癌症中心)建置進度，金門縣長楊鎮浯縣長表示，此案去年由他親自向蔡英文總統力爭，並親自管考進度，目前已有很好的發展進度，中央也已同意一次性專案補助籌建經費，將以兩年後營運為目標。

楊鎮浯表示，從他擔任立委開始，就對癌症在地治療這個議題非常關注，因為鄉親罹癌後，除了需要到台灣進行手術，術後的電、化療更是長期抗戰，治療過程的舟車勞頓、家屬陪同照料付出的心力、病人及家屬的身心壓力，乃至往返交通過程帶來的感染風險，都是無法計量的社會成本支出。癌症術後治療一直是金門鄉親心中的痛，更是縣府團隊刻不容緩、亟需解決的重要課題。

為了籌建「癌症術後治療中心」，楊鎮浯說，他在去年8月23日蔡英文總統蒞金出席823砲戰61週年追悼典禮，他便向蔡總統提出此議題，之後行政院張景森政委為此召開專案會議，他也親自與會爭取。之後，經多次商議確認，決議將金門醫院舊門診大樓結構補強，使用大樓1樓後側及2樓部分空間來建置。

有關籌建該中心所需硬體空間、設施設備購置經費，楊鎮浯也於今年8月7日率縣府團隊拜會衛生福利部，親向陳時中部長爭取，雙方達成共識朝可行方向推動，並邀請專家評估購置合適且合用設備後，再由衛生福利部醫療發展基金一次性投資籌建經費。在9月4日的金門地區首長聯繫會報中，也決議裁示：「請衛福部與部立金門醫院儘速提出完整計畫與執行計畫內容，請以1至2年內完成並營運為目標，並請衛福部儘速核定辦理。」

楊鎮浯指出，日前他與張景森政委電話聯繫，中央預計在下個月初將專案同意金門醫院3、4000萬元購置相關醫療儀器，之後也會補助癌症治療的直線加速器(市價約1億)等儀器及建築物結構補強等經費，他把目標訂在兩年後，希望能如期試營運。