加起來超過1萬6308歲公嬤尬街舞 MV驚豔網友

「Old my尬！銀閃閃青銀共舞展演」28日將在六堆客家園區舉行，220名阿公阿嬤與60名學生齊尬街舞，縣長潘孟安臉書PO「超過1萬6308歲的街舞」MV宣傳，驚豔網友，紛紛分享。

屏東縣政府社會處舉辦青銀共尬街舞，報名秒殺，12個關懷據點的名額馬上額滿，社會處表示，220名平均74歲阿公阿嬤，首次挑戰街舞舞風，為期3個月的密集訓練，邀請屏東大專院校學生60人加入編舞與共舞行列。

潘孟安在臉書PO出MV影片為這場青銀尬街舞宣傳，「超過1萬6308歲的街舞，你敢信嗎？」、「Old my尬！誰說街舞只有年輕人能跳？」12支隊伍，平均達74歲，最高齡89歲，有些行動不便、曾經中風的長者，一樣自信跳起來。

MV裡的阿公阿嬤跳街舞的模樣，讓許多的網友直呼「太可愛」，有2000多人按讚，多達280多人分享，有網友留言表示，「不敢相信，74歲可以尬街舞」、「真是帥翻、美呆」，有人建議明年加入身障者。

里港社會關懷協會的楊碧桃及張惠美年近90歲，平時都拄著拐杖，2人決定要一起站著跳完，並說「3分鐘而已！我們可以的！」不放棄「讓自己再年輕一次」的挑戰；餉潭社區的王阿公中風半身行動不便，他說，愛跳街舞，靠著不缺席練習克服困難。

與屏東長青學苑銀髮族共舞的屏東科技大學學生表示，「大姐們」可以在這個歲數還在創造自己的人生新里程碑，「那我們還在幹嘛，當然是要效法他們的精神拚了命的往前邁進」。

社會處表示，銀閃閃系列活動邁入第5年，從銀閃閃合唱團、銀閃閃合奏比賽，到創新的銀閃閃街舞展演，期望提供長者表演舞台，年年挑戰自我，並透過每次練習創造跨世代交流機會。

「Old my尬！銀閃閃青銀共舞展演」28日下午1時30分至4時30分，在六堆客家園區演藝廳表演。