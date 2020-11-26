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2020《衛武營馬戲平台》造夢 感受馬戲世界神奇魅力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「衛武營馬戲平台」以「夢想、造夢」為核心，邀大家11月27日至29日到衛武營感受馬戲世界的神奇魅力。記者徐如宜／攝影
「衛武營馬戲平台」以「夢想、造夢」為核心，邀大家11月27日至29日到衛武營感受馬戲世界的神奇魅力。記者徐如宜／攝影

衛武營國家藝術文化中心三大平台之一的「衛武營馬戲平台」，今年邁入第五屆，以「夢想、造夢」為核心，推出FOCA福爾摩沙馬戲團《苔痕》、黃昏市集、專業工作坊等，邀大家11月27日至29日到衛武營感受馬戲世界的神奇魅力。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營馬戲平台逐步孵育馬戲產業的創作成長，連續五年引進精彩的演出，也成為衛武營的亮點。

FOCA福爾摩沙馬戲團11月28日晚上7點半在戲劇院演出的《苔痕》，是團隊馬戲跨界三部曲最終部作品，和德國支離疏製作跨國共創，揉合馬戲特技、雜耍與舞蹈劇場。11月28、29日下午3點半自由參與的「榕樹下的馬戲森林」，是一場在衛武營榕樹廣場展開的沉浸式馬戲奇幻旅程，由紅鼻子馬戲團量身打造的「旋轉馬卡龍」開始，跟著7位說書人的腳步，貫串5條不同路線。

今年衛武營馬戲平台首度推出「打開排練室」馬戲藝術家駐地計畫，邀請創作者和嚮導分享在疫情衝擊下，馬戲於當代生活中面臨的挑戰，公開馬戲表演者舞台上光鮮亮麗的背後，日夜不懈的訓練及艱苦過程。

周邊活動還有樹洞耳機電影院，11月27、28日連續兩天晚上在榕樹廣場，分別播放馬戲主題的「大娛樂家」、「小飛象」。歌劇院櫥窗有多幅大型海報輸出的「馬戲‧印象」展，重現歷年馬戲平台精彩演出畫面。相關活動訊息可上衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

衛武營 疫情 歌劇院

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