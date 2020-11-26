年節送禮看這本 屏東好物報你知
接近歲末年終，因應年節送禮，屏東縣政府為縣內店家促銷年節伴手禮，出版2020「屏東好物」，集結143家優質店家，圖文並茂介紹各店家的特色產品，免費限量100本提供索取。
縣府傳播暨國際事務處表示，2020年「屏東好物」內容包含65家「好禮」、30家「好物」及48家「好店」，有在地農產品、溫泉水製作的保養品、有原住民融合傳說故事的文創商品、果乾、巧克力、魚肉鬆、古法釀造醬油等。
傳播暨國際事務處表示，屏東縣政府近年推出的「屏東好物」，都寄給企業機關及好物的商家，受到不少好評，也有民眾反映想索取，今年印製2500本，提供100本讓民眾免費索取，另外，也有電子書，民眾查閱電子書也可以一次蒐羅屏東好物。電子書網址：https://www.i-pingtung.com/2020ptsouvenir
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