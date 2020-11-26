高市圖左新分館啟動RFID圖安系統 提升管理服務效能
高市圖落實數位服務理念，導入無線射頻識別技術RFID智慧化系統。每月進館人數超過8萬人次的左新分館，近日完成全館20萬冊館藏RFID晶片貼標，並引進3台自助借書機、6台館員工作站、2套圖書安全系統、2台圖書滅菌機及2台感應卡閱讀器，統合總館的智慧化應用服務，解決流通量大及尖峰時間人流問題。
左新分館在高雄捷運R15生態園區站出口位置，服務範圍涵蓋全台灣人口數最多的左營福山里、巨蛋商圈及農十六特區。99年開館以來，曾榮獲「國家卓越建設優質獎」及「都市設計景觀評選大獎」，每月進館人次超過8萬人，借閱量達75萬冊，屬一級分館。
裕誠幼兒園親師生參加「帶著借書證去旅行」活動，搭捷運到左新分館，小朋友聽完故事後挑選自己喜歡的繪本，並使用新的自助借書機借書，體驗到一次多本借書、而不是一本一本刷條碼的改變，覺得很好玩。家長林媽媽完成借書手續後，把借的12本書放入圖書滅菌機，像曬衣服似一一吊掛在架子上，然後關上門進行消毒，服務人員在旁說明滅菌機上方紫外線照射，下方吹出臭氧加強滅菌效果。
左營國中一年級學生陳同學隨班到圖書館，借書時發現使用新的自助借書機借3本書只需8秒鐘，舊的借書機同樣借3本書要花18秒鐘，晶片感應借書速度比刷條碼快很多。
高市圖代理館長林奕成表示，高市圖走向智慧化服務，主要建立在RFID技術上，藉由運用資訊科技與自動化設備的輔助，讓讀者自助服務，降低人力的資源成本，將館員、志工人力的運用，轉為營運創新與活動策畫，
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