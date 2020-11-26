議員疑捷運時程邀賭雞排 陳其邁：缺席動工者要請

國民黨高雄市議員質疑市府宣示111年可以讓黃線等3條捷運動工時程，邀市長陳其邁賭千份雞排。陳其邁表示，動工是重要的工程不能用雞排對比，屆時未出席動工的議員要請吃雞排。

國民黨籍市議員鍾易仲在市政總質詢針對捷運黃線、林園線及岡山路竹延伸線3條路網指出，陳其邁在議會施政報告說可以在民國111年動工，他質疑光就審查時程就要耗費時日，質疑不可能。

他指出，工程要動工要先過3關，包括可行性研究審查、綜合規劃審查及施工前置作業審查等，估計時程至少要7年時間。他聯合國民黨市議員蔡金晏、蔡武宏等5名議員要和陳其邁打賭，如果屆時可以動工，他們願意請吃雞排千份，反之由陳其邁請吃雞排。

陳其邁答詢，捷運動工是重要的事，不能用雞排對比；假如工程真的都動工，屆時就請5名議員請吃雞排。他舉橋頭科學園區的開發為例，市府一直在壓縮時程。不過，議員卻再追問敢不敢打賭千份雞排的事。

陳其邁表示，「屆時會請大家出席動工典禮、請放心」，他說「動工是何等重要的事，假如議員沒有出席，就要請吃雞排」。他並邀請議員於11月30日出席亞洲新灣區「5G AIoT（人工智慧物聯網）國際大聯盟」成立活動。

3條捷運包括黃線、林園線及岡山路竹延伸線是否能在111年底動工？高雄市政府捷運局長吳義隆表示，市府有在尋求立委協助請中央單位縮短審查時程。捷運動工過程雖要經過可行性評估、綜合規劃、環評及基本設計，但是捷運局有在壓縮並加速辦理；目前除林園線在辦理可行性階段，黃線及岡山延伸線已進入綜合規劃及環評審查階段，所以路網111年當然可以動工。有關議員質疑太過理想化的問題，吳義隆說「捷運局依實務去做」。