高雄3條捷運2年內動工？ 藍營議員跟陳其邁賭1千個雞排

高雄捷運有包括黃線、岡山延伸線、林園線等建設在進行中，國民黨議員今質疑這3條新設捷運無法在市府宣稱的2年內動工，並表示要跟市長陳其邁對賭1千個雞排；陳其邁說，捷運完工的重要性不能跟雞排比，不如30日市府成立5G AIoT大聯盟，「你們來，我請大家吃雞排」。

鍾易仲、黃香菽、蔡金晏、李眉蓁、蔡武宏等國民黨議員，今針對高雄捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線，是否能如市府所稱2年內動工提出質疑。

鍾易仲說，重大建設動工前要經過可行性研究、綜合規畫、基本設計等程序，前後約需7年，但目前捷運黃線、岡山第二階段都還在綜合規畫，林園延伸線更只在可行性研究，令人懷疑是否能在2022年動工。

鍾易仲說，他們要跟陳其邁打賭1千個雞排，如果真能2年內動工，他們請吃1千個雞排，但若做不到，就陳其邁請客。

陳其邁說，捷運動工的重要性，不能用雞排來比，如捷運動工，誠摯邀請5位議員出席。他並表示，目前很多程序都在平行作業，包括環評、規畫等同步在做，會壓縮時間，全力來做，「不用賭，會請大家參加動工典禮，請大家放心」。

藍營議員追問陳其邁究竟敢不敢賭？陳其邁說，捷運完工是何等重要，怎麼拿雞排在比呢？他並笑說，如邀議員參加動工典禮但沒來，那議員請吃雞排，這樣賭比較有道理；並表示11月30日將成立5G AIoT大聯盟，歡迎議員參加，「你們來、我請大家吃雞排」。