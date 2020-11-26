新銳藝術家彩繪加持 高雄汕尾漁港變美了

高雄市境之南的林園區汕尾漁港，在藝術家彩繪加持下，水鳥、海洋生物等景象躍上牆面，更添繽紛，最近吸引許多人拍照打卡，瀏覽汕尾港之美。

汕尾港彩繪牆由高雄市政府海洋局與林園區漁會攜手催生，找來曾為衛武營彩繪壁畫的新銳畫家楊惟竹操刀，連結原有社區彩繪，讓傳統漁業、海洋生態、以及媽祖信仰融入港區牆面，成為高雄最新打卡勝景。

汕尾漁港目前有30多幅彩繪牆，內容以水母生態，海洋生物、卡通人物及風帆運動為主。海洋局為推動汕尾漁港轉型為兼具漁業生態、觀光及海洋遊憩的多功能漁港，邀藝術家楊量身設計，融入當地特有的漁獲收成、水鳥、海洋生物等景象，作品栩栩如生，更添漁港繽紛色彩。

除此也與汕尾國小合作，由師生以汕尾漁港已無法使用的廢棄漁具浮球進行彩繪，賦予浮球及上架場新的生命，成為漁港新地景。海洋局與彩繪藝術家討論後，也決定將漁民對媽祖的虔誠信仰融入彩繪牆，彰顯媽祖保佑在地漁民的溫暖情感。