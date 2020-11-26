還河於民！愛河可下水遊憩 初步開放這些水域和時間

高雄市長陳其邁於日前在市政會議宣布將愛河「還河於民」，讓民眾可下水遊憩，不過原本市府指不限時段開放，但考量人力及安全性，觀光局今表示，將初步開放五福路至七賢路間的水域，開放時間是早上10點到下午5點30分。

觀光局日前發布新聞稿指出，高雄觀光資源豐富，市區就可以輕易接觸到海、河、湖，但以往受限於法令規定及繁複申請程序，民眾想在愛河從事水域遊憩活動的意願降低；市府決定「還河於民」，經檢討相關法規後，修正、廢止相關限制性規定並重新公告注意事項，免除申請並重新規畫水域遊憩範圍。

不過觀光局原本說民眾只需帶著水上運動浮具及如救生衣等相關安全防護用具，實名登記後，不限時段、不需申請、不用收費即可下水遊玩；但引發安全及救生人力等疑慮，也讓民眾誤以為可24小時全天候開放。

市長陳其邁上午受訪表示，還河於民，讓民眾能夠親水、從事一些水上活動，是政策方向，但會採取積極開放、有效管理的措施，會分階段來進行。原則上初步選定，在五福橋到七賢橋中間的路段，等大家適應後，再增加開放的時段。

陳其邁並表示，近日環保局等相關局處也都有持續監測水質。有媒體問水質看來屬於中度汙染，不適合游泳，陳其邁說，沒有開放游泳，只是一般的水上活動，現在本來水上活動就有開放，只是原本程序要事先經過繁複申請，現在是把這個行政程序簡化。

觀光局長周玲妏今表示，全時段開放是將來目標，但考量人力、安全、救生員配置等問題，暫時第一階段先開放五福陸橋到七賢陸橋，這段目前水域的狀況最好，扶階、台階及現有的設備也不錯，開放時間是早上10點到下午5點30分。

對於沒有一次說明清楚，周玲妏說，本來就是設定在五福路至七賢路這段水域最方便，但昨天大家有疑慮認為24小時、不分時段、半夜如何做安全性的管理？所以為了要消除疑慮，且事實上親水時間也較適合在早上10點到下午5點30分，所以初步做此調整。

觀光局也預告將於11月28、29日及12月5、6日在愛河水域舉辦SUP、遙控帆船及獨木舟等水域競賽及體驗活動，並於11月28日起於六合截流站設置專業載具快閃店，提供民眾租用SUP浮板、無動力獨木舟，歡迎市民及遊客來愛河玩。